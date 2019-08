Demanen quatre anys per al conductor del cotxe en què van morir dues noies a Tarragona

Els Bombers treballant en l'accident. Foto: ACN

El conductor del vehicle en què el febrer del 2018 van morir dues joves a la rotonda de les Gavarres, a Tarragona, s'enfronta a quatre anys de presó. Segons la fiscalia, el jove no havia obtingut mai el permís de conduir i circulava per la T-11 de forma "manifestament temerària" amb excés de velocitat i sota la influència de begudes alcohòliques.El jove és reincident perquè anteriorment un jutjat de Lleida ja l'havia condemnat per conduir begut i sense carnet. En l'accident van morir dues joves lleidatanes de 19 i 27 anys, mentre que el conductor va resultar ferit. Tots tres tornaven de celebrar l'aniversari de la noia de més edat a Salou. El ministeri públic sol·licita una indemnització per als familiars de les dues víctimes de més de 350.000 euros.Cap a tres quarts de nou del matí del 3 de febrer del 2018, el vehicle accidentat, un Volkswagen Golf, circulava per l'autovia T-11 en sentit Tarragona en un tram de tres carrils, recte i amb bona visibilitat.El conductor, Adrián C.R., de 22 anys, circulava segons la fiscalia "desatenent les normes més bàsiques reguladores de la seguretat viària, en tenir disminuïdes les facultats necessàries per a una conducció normal en haver ingerit prèviament begudes alcohòliques, en circular a una velocitat superior a la permesa al tram de via i en circular conduint un vehicle a motor sense haver obtingut mai el carnet".Tot i els diversos senyals verticals i horitzontals, i les bandes rugoses alertant de la proximitat de la rotonda i de la necessitat de reduir la velocitat, l'acusat no va reaccionar. Segons el relat del ministeri fiscal, en el moment d'incorporar-se a la rotonda de les Gavarres el turisme circulava pel segon dels tres carrils a una velocitat de 117 quilòmetres per hora (amb una variació possible de més o menys 9 km/h) quan el límit de velocitat en aquell tram era de 40 km/h, havent circulat en moments previs a una velocitat de 200 km/h i en sentit contrari a la circulació.El noi va perdre el control del vehicle, va travessar els tres carrils interiors de la rotonda, va xocar contra la tanca de protecció de formigó, va trencar el mur, va saltar un talús positiu de tres metres d'alçada i va caure finalment per un talús negatiu des d'una alçada de nou metres. Durant la trajectòria de caiguda el vehicle va fer una volta de campana i va caure finalment al voral de l'autovia A-7 en sentit València, que transita per un nivell inferior.El turisme va quedar bolcat i els tres ocupants van quedar atrapats. La palanca de velocitats estava engranada a la cinquena marxa i el velocímetre es va bloquejar a 145 quilòmetres per hora. Elisenda C.L., una veïna d'Alcoletge de 27 anys, viatjava com a passatgera davantera i Tamara H.G., una veïna de Lleida de 19 anys, com a passatgera posterior dreta. Totes dues duien correctament cordat el cinturó de seguretat, però van morir gairebé a l'acte com a conseqüència de les ferides.Per la seva banda, l'acusat va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona i els Mossos no van poder practicar la prova d'alcoholèmia al lloc de l'accident. Cap a les onze del matí van fer-li una primera analítica amb finalitats terapèutiques; cap a dos quarts de tres de la tarda es va fer un crivellat de drogues en orina i cap a les cinc es va fer la determinació d'etanol en plasma. Es va obtenir un resultat de 38 mg/dl d'etanol en plasma, amb la qual cosa es va calcular que la concentració d'alcohol en sang en el moment de l'accident havia oscil·lat entre els 1,318 i els 1,862 grams per litre.Aquesta taxa, segons la fiscalia, va implicar una afectació de la capacitat per a la conducció de vehicles a motor de l'acusat amb símptomes com eufòria i irritabilitat, atenció disminuïda, afectació psicomotora amb aparició d'atàxia, disminució dels reflexos, sobrevaloració de les aptituds, visió deficient estereoscòpica, hiperexcitabilitat i manca d'autocrítica respecte del modus de conducció.L'acusat havia estat condemnat per sentència ferma del 23 de març de 2015 pel jutjat penal 1 de Lleida per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i per conduir sota els efectes de l'alcohol. La pena imposada van ser 80 dies de treballs comunitaris i 1 any i un dia de privació del dret a conduir vehicles.El 9 de març de 2016 es va disposar l'incompliment de les penes de treball en benefici de la comunitat imposades a l'acusat i es va deduir testimoni per un delicte de trencament de condemna. El noi va ser condemnat per aquest motiu a la pena de dotze mesos de multa per sentència ferma de 29 de gener de 2018 -cinc dies abans de l'accident- pel jutjat penal 3 de Lleida.Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb temeritat manifesta en concurs amb un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol; un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut un permís o llicència de conducció; i dos homicidis per imprudència.El ministeri públic hi aprecia l'agreujant de reincidència i sol·licita una pena de quatre anys de presó i sis anys de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors. A més, vol que el conductor assumeixi les costes processals, incloses les de les acusacions particulars.Pel que fa a la responsabilitat civil, l'acusat o la companyia d'assegurances hauran de pagar 165.000 euros i 185.000 euros, respectivament, als familiars de cada víctima mortal. A més, també hauran de compensar al Ministeri de Foment amb 5.000 euros pels danys ocasionats a la infraestructura de la via i en l'import que es consideri en sentència pel vehicle accidentat, que es va declarar en situació de sinistre total. El turisme era propietat de la mare de la noia de 27 anys i, segons detalla la fiscalia, l'acusat el conduïa "sense autorització ni consentiment de la titular". El cas es jutjarà aviat en un jutjat penal de Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor