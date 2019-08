Junqueras contempla eleccions com a resposta a la sentència

L'exvicepresident Oriol Junqueras, processat i a l'espera de sentència pel judici de l'1-O, contempla la possibilitat que la resposta a aquesta mateixa sentència sigui la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya. "Convocar eleccions és una opció que nos'ha de descartar mai", ha afirmat aquest dilluns, en una entrevista al programa El matí de Catalunya Ràdio En l'entrevista, que Junqueras ha respost per escrit des de la presó de LLedoners, Junqueras també ha assenyalat que vol allunyar-se de l'estratègia de "confrontació" que, segons ha afirmat, demana l'expresident Carles Puigdemont, i ha especificat que la solució al conflicte de Catalunya amb l'Estat només pot passar pel diàleg i la democràcia."Que cadascú valori. i és del tot legítim però nosaltres, que som independentistes des de sempre, creiem que la solució a això només pot passar per la via del diàleg i la democràcia", ha assenyalat Junqueras, en relació a l'estratègia de Puigdemont. "Només amb diàleg s’arriba a consensos amb tots els nostres ciutadans perquè tenim l’obligació de dirigir-nos a tots i totes elles, els independentistes com nosaltres i als que encara dubten", ha afegit.Les paraules de Junqueras van en la línia del document intern d'ERC que va avançar en primícia NacióDigital la setmana passada, en què un sector del partit es decanta per eleccions com a resposta a la sentència. El mateix document també considerava un "èxit" del partit haver aconseguit un "Govern efectiu no supeditat a Waterloo", així com la superació d'una "dialèctica estèril que abonava la tesi de la conveniència d'investir Carles Puigdemont".Junqueras ha criticat igualment l'aliança de JxCat amb el PSC a la Diputació de Barcelona, que va donar la presidència de la corporació als socialistes. "Certament, encara no he entès que havent-hi una majoria independentista es regali la presidència al PSC. No sé si es tornarà a reproduir, ni si algun dia ens explicaran perquè", ha afirmat.Sobre la situació postelectoral a l'Estat, Junqueras no tanca en absolut la porta que Esquerra mantingui la seva abstenció en un hipotètic segon intent per la investidura del socialista Pedro Sánchez. Així, tot i ha recordat que "tot sembla indicar per les seves accions" que Sánchez vulgui repetir eleccions. en tot cas, ha precisat que "ERC no afavorirà en cap cas un govern de dretes que competeix per ser cada vegada més de dretes".Aquest mateix dilluns, Junqueras i la resta de presos polítics homes rep a Lledoners la visita del president Quim Torra, sobre qui recau en exclusiva la potestat de convocar eleccions anticipades.La convocatòria d'eleccions és una de les opcions que sospesa l'independentisme com a resposta a la sentència, juntament amb un Govern de concentració, la celebració d'un altre referèndum, l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència, i a més de la mobilització massiva, com explica NacióDigital

