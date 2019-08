Atraquen amb violència a Barcelona l'ambaixador de l'Afganistan a Espanya

L'ambaixador de l'Afganistan a Espanya ha estat víctima d'un atracament amb violència al centre de Barcelona. Segons informa la Cadena Ser, un grup de joves el va encerclar aquest diumenge al voltant de les deu del vespre a la Via Laietana i li va arrencar el rellotge.Altres informacions precisen que els lladres van llançar a terra el diplomàtic per prendre-li el rellotge, que estaria valorat en uns 17.000 euros. L'atracament hauria deixat lesions lleus a l'ambaixador afgà.Al juny, la viceministra de Cultura i Turisme de Corea del Sud també va ser víctima d'un atracament violent a Barcelona, en forma d'estrebada. Amb un resultat molt més desafortunat: va morir pocs dies després, a causa del cop rebut en caure al terra per l'estrebada.

