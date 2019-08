VÍDEOS Salou s'omple d'estelades per exigir la República catalana https://t.co/F1uzhajwD4 pic.twitter.com/G3bQ4uELje — NacióTarragona (@naciotarragona) August 18, 2019

Els @mossos fan una barrera policial d'agents i de vehicles entre independentistes i unionistes a Salou https://t.co/F1uzhajwD4 pic.twitter.com/jMRD2zXORm — NacióTarragona (@naciotarragona) August 18, 2019

La II Passejada per la República a Salou ha aplegat unes 600 persones. Les estelades i els crits d'independència han omplert el passeig Jaume I de la capital de la Costa Daurada. Els centenars de persones han deixat clar que no obliden el que van votar l'1-O del 2017 ni tampoc l'actuació policial.Aquesta marxa no era compartida per alguns partits de l'oposició com Cs i PP i no per tema d'ideologia. Els partits unionistes es mostraven contraris que es pogués celebrar en aquest emblemàtic punt de Salou, una zona que és turística i que podria afectar la imatge del municipi.Com ja va sent tradició, s'ha convocat una contra manifestació per part d'unionistes. Prop de 150 persones han exhibit banderes espanyoles, han defensat la unitat d'Espanya i han carregat contra els independentistes per dir "mentides".Les dues marxes s'han trobat a un extrem del passeig de Jaume I però sense conseqüències. Els Mossos d'Esquadra han fet una barrera policial amb agents i vehicles que ha servit per a separar els dos blocs i així evitar qualsevol tipus d'incident.

