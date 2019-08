Un mort en l'enfonsament d'un vehicle al canal entre Roquetes i Tortosa

Una persona ha mort en l'enfonsament d'un vehicle al canal entre Roquetes i Tortosa. Tot i el gran desplegament de bombers, les tasques de salvament no han pogut salvar la vida del conductor del cotxe que ha caigut al Canal de la dreta de l'Ebre al seu pas entre les poblacions de Roquetes i Tortosa.Bombers informa que en aquests moments s'està treballant en el salvament d'un cotxe enfonsat al Canal de la Dreta de l'Ebre al seu pas pel límit del terme de Roquetes i Tortosa a l'alçada de la Raval de Crist.Segons les primeres informacions, per causes que s'estan començant a investigar, un vehicle s'ha sortit de la via i ha caigut en un canal. Podria haver alguna/es víctima/es mortal/s (però cal confirmació pels canals oficials de Mossos i SEM). En aquests moments, efectius de Mossos de trànsit i de la subaquàtica treballant; Bombers de la Generalitat, GRAE; i, SEM. Ara mateix s'està intentant reduir el cabal del canal perquè els efectius puguin continuar treballant.