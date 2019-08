Un total de 10 detinguts per quatre robatoris amb violència aquest dissabte a Barcelona

Els altres tres detinguts en el marc de l'actuació al front marítim són tres homes, dos de nacionalitat marroquina i un algeriana, un veí de Barcelona i els altres sense domicili conegut, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. En aquest cas l'incident va ser a l'avinguda Litoral, on un home es va veure rodejat de joves a les set del matí per treure-li també la cadena d'or.Els cinc detinguts restants que es van produir dissabte van ser al barri del Raval. Un home de 18 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Santa Coloma de Gramenet, va ser arrestat pels Mossos al migdia quan fugia després d'estirar una cadena.Ja al vespre, a un quart de nou, els Mossos van detenir dos joves de 18 anys, de nacionalitat marroquina amb domicili al Bages i Barcelona, i dos menors d'edat, com a presumptes autors d’un robatori amb violència. Els joves van prendre a un home diverses peces de roba a la rambla del Raval i malgrat van fugir del lloc, els Mossos van acabar interceptant-los.Tots els detinguts passaran properament davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.