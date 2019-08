Dues roses blanques i un emotiu minut de silenci: l'homenatge de Torra a les víctimes del 17-A a Cambrils

Ofrena floral de Quim Torra al Memorial per la Pau a Cambrils. Foto: Jonathan Oca

Una cinquantena de persones, convocades pels CDR, s'han apropat en silenci al monument de les víctimes de l'atemptat per exigir que es coneguin tots els detalls del cas; ho explica @JonathanOca https://t.co/89jR1KE2Y0 pic.twitter.com/cvXBsr1ROT — NacióTarragona (@naciotarragona) August 18, 2019

Ofrena floral de Quim Torra al Memorial per la Pau a Cambrils. Foto: Jonathan Oca

Dues roses blanques. Aquest ram és el que ha dipositat el president de la Generalitat, Quim Torra, damunt del Memorial per la Pau ubicat al passeig marítim de Cambrils. El cap de l'Executiu ha volgut retre aquest petit homenatge en record de les víctimes dels atemptats que van passar el 17 i 18 d'agost a Barcelona i al mateix municipi del Baix Camp.A les 16.45 h, el president, juntament amb la seva dona, han fet aquesta ofrena floral i després un minut de silenci per a commemorar totes les víctimes mortals i les persones ferides a mans dels terroristes fa dos anys.En un estricte silenci, una cinquantena de persones, convocades pel CDR Camp de Tarragona, s'han desplaçat fins al Memorial per la Pau amb màscares i mostrant missatges reivindicatius en els quals exigien saber tota la veritat dels atemptats i sobretot, la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI.Després que Torra fes l'ofrena, els membres del CDR han omplert la inscripció que hi just al davant del Club Nàutic de Cambrils de les màscares que portaven i de papers amb els missatges que mostraven.Durant tot el dia, desenes de persones s'han anat apropant al Memorial per la Pau per encendre una espelma, deixar flors o bé un missatge en record a les víctimes, sobretot per l'Ana María Suárez, la dona que va morir a Cambrils.Ha sigut un acte molt breu però emotiu pel contundent silenci que ha omplert una part del concorregut passeig d'aquesta localitat del Baix Camp.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor