​Vergés demana «unitat estratègica» per respondre a la sentència sobre el procés

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida per a la ''unitat estratègica'' que englobi el 80% del país per donar una resposta a la sentència del judici de l'1-O. Per Vergés, la sentència hauria de ser absolutòria però precisa que ''de l'estat espanyol no en podem esperar res de bo'', per la qual cosa demana ''estar preparats i a l'altura de les circumstàncies''. En la inauguració de la 51a edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada, la titular de salut insisteix que cal ''persistir'' per aconseguir la constitució d'una República catalana ''més justa, més feminista i més social''. Per a Vergés, el govern està treballant en aquesta direcció i ha insistit que Catalunya no reduirà la despesa en sanitat tal com ha demanat el govern espanyol en funcions.En aquest sentit, Vergés ha denunciat que ''només mirant quatre números, l'Estat ens vol retallar el dret a la salut'' i ha comparat les polítiques del PSOE a les polítiques d'austeritat del PP. ''No ho permetrem'', ha conclòs Vergés.Vergés, durant la conferència "Un sistema de salut proper, just i per a tothom", ha posat en valor la feina del Departament per convertir l'atenció primària en ''l'eix'' del sistema sanitari. Ha destacat la millora de condicions dels professionals, l'aposta per la perspectiva de gènere en salut, un pla per combatre l'obesitat infantil, la integració de salut i benestar i una futura llei per combatre l'augment del tabaquisme i altres addiccions com a polítiques en desplegaments.La consellera també ha recordat que s'invertirà en hospitals com el Joan XXIII de Tarragona o el de Viladecans, així com un pla per millorar les infraestructures i la resolució dels CAP.

