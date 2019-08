Victor Valdés es nega a competir pel tercer lloc en un torneig amb el juvenil del Barça

Desde la cuenta de Víctor Valdés Team, queremos comunicar: He tomado la decisión personal como máximo responsable de mi grupo de jugadores, de no disputar el partido que decidiría el 3er o 4rto clasificado del torneo Otten Cup esta mañana. Mi decisión está basada únicamente en salvaguardar la salud de mis jóvenes jugadores, no estamos conformes con la organización en cuanto a los tiempos de descanso entre partido y partido, hoy al caer eliminados en semifinales, no ha habido margen de recuperación, apenas 1 hora entre partidos, a un desgaste fuera de lo común para su edad y para el tramo de pretemporada en el que nos encontramos. Sin más, quiero decir que ante el alto riesgo de lesión en mi plantilla, o algo más grave a nivel cardíaco que podría ocurrir de no tomar esta decisión, asumo toda la culpa y responsabilidad de lo que esto haya podido generar. Miremos más por los futbolistas y el espectáculo, de momento, en mi opinión, eso no ha prevalecido, pero yo a los míos siempre los protegeré sin importar las consecuencias. Víctor Valdés.

