L'Open Arms rebutja l'oferta del govern espanyol de desembarcar a Algesires

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

L'Open Arms rebutja l'oferta de Pedro Sánchez de desembarcar al port d'Algesires , a Cadis. L'organització argumenta que el viatge, de més de 950 milles -uns cinc o sis dies de travessia- és inassumible per la situació crítica en què es troben els 107 rescatats que encara continuen a l'embarcació -aquest dissabte Salvini va accedir, a contracor, a desembarcar els menors d'edat -.Tornar a alta mar, en mig d'un clima de crispació i desesperació a bord cada vegada més intens, no és en cap cas una opció viable per a l'ONG, que ja fa diversos dies que adverteix de la situació d'extrema emergència -amb baralles constants i, fins i tot, amenaces de suïcidi- que es viu diàriament al vaixell.És precisament aquest clima de tensió, ​quan es compleixen 17 dies d'espera estèril per poder atracar, el que fa inviable abandonar les aigües territorials italianes i aventurar-se a anar fins a un port que, per segur que pugui ser, també és massa llunyà.En aquesta línia s'ha expressat Òscar Camps, fundador de l'ONG, aquest diumenge al migdia, poc després que la Moncloa fes oficial l'oferiment del port de la costa andalusa. En una publicació a Twitter, Camps es pregunta: "Vol [Pedro Sánchez] que naveguem 950 milles, uns cinc dies més, fins al port més llunyà del Mediterrani i amb una situació insostenible a bord?".Aquest mateix diumenge s'ha viscut un d'aquests moments de tensió i pànic que l'ONG no es cansa de denunciar, dia rere dia. Diversos rescatats s'han llançat a l'aigua en un intent desesperat d'arribar fins a la costa de Lampedusa . Els plors, els crits i les baralles són cada vegada més freqüents a bord.

