Rafael Caride, autor de l'atemptat d'Hipercor, surt definitivament en llibertat 26 anys després

L'exmembre d'ETA Rafael Caride Simón, de 74 anys d'edat i natural de Vigo, ha liquidat la seva condemna aquest diumenge, després de complir 26 anys de presó, condemnat, entre d'altres, per l'atemptat a Hipercor comès el 19 de juny de 1987 a Barcelona, en el qual van morir 21 persones i 45 van resultar ferits.El ja ex-pres, acollit a la "Via Nanclares", s'ha dirigit a primera hora d'aquest diumenge a la presó guipuscoana de Martutene per signar la seva excarceració, per la qual cosa ha quedat definitivament en llibertat. Expulsat del Col·lectiu de Presos d'ETA, EPPK, Caride és un dels penedits de la banda i se sumarà a la trentena de presos que van optar pel projecte de reinserció que es troben ja en llibertat.Rafael Caride Simón va ser condemnat a 790 anys com a autor material de l'atemptat d'Hipercor i ha mantingut trobades amb les seves víctimes, a les quals ha expressat el seu sentiment de culpa. A més, ha participat en activitats i tallers de tractament sobre terrorisme.Des de 2017 es trobava en llibertat condicional, després que el jutge central de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional, José Luis Castro, acceptés el seu recurs i acordés mesures de flexibilització en la fase final d'execució de la seva pena.En el seu acte, el magistrat va destacar l'avançat estat de compliment de la seva condemna, la seva bona conducta penitenciària i el fet que compti amb suport familiar i hàbits laborables consolidats. Així mateix, l'intern va expressar per escrit la seva renúncia, rebuig i penediment pels fets pels quals va ser condemnat. A més de la seva desvinculació de la banda, el jutge va tenir en compte les seves possibilitats de realitzar activitats fora de la presó.Aquest diumenge ha liquidat la seva condemna i no haurà de tornar a la presó, a la qual només acudia ja a signar una vegada per setmana. Els seus últims deu anys de pena va estar intern a Zaballa (Àlaba), l'antiga Nanclares, a la qual van ser traslladats els presos d'ETA penedits que es van acollir a la via que porta el nom del centre penitenciari.

