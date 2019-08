Normalitat a l'aeroport del Prat en una jornada de vaga amb gran afluència de passatgers

Els passatges que aquest diumenge han de passar els controls de seguretat de l'Aeroport del Prat fan de mitjana entre deu i quinze minuts de cua. En moments puntuals, aquesta es pot allargar fins als vint minuts però els responsables de l'aeroport destaquen que malgrat la vaga de treballadors del personal de seguretat, el segon dia d'aquest pont d'agost amb més afluència de passatgers, la normalitat és la tònica general de la jornada. El comitè de vaga de Trablisa, l'empresa concessionària d'aquest servei, insisteix que els serveis mínims del 90% fan imperceptible l'aturada i denuncien que diversos càrrecs intermedis han assumit els llocs de feina dels treballadors que si que secundaven l'aturada.La presidenta del comitè d'empresa de Trablisa i membre del comitè de vaga, Genoveva Sierra, ha denunciat a l'ACN que els comandaments intermedis estan assumint tasques dels treballadors que poden estar fent vaga. ''Això és esquirolatge, no?'', s'ha demanat Sierra, que reconeix que les cues que es fan aquest diumenge al matí són les habituals en un pont d'agost. Per Sierra, amb el 90% de serveis mínims i les pressions que estan rebent alguns dels treballadors per fins i tot, fer hores extres, és lògic que els passatgers no notin la vaga. Per això, i davant d'aquesta situació és contundent: ''no tenim dret a vaga''. En jornades com la d'avui, segons Sierra, hi ha treballadors que no surten del filtre ni per anar al lavabo ni esmorzar, suportant grans càrregues de treball.Sierra també denuncia que l'empresa no els informa dels serveis mínims establerts ni del control que se'n fa i assegura que no tenen manera de comprovar qui està fent vaga i qui no. El comitè d'empresa de Trablisa ja ha portat aquesta situació a Inspecció de Treball però lamenta que el procediment ha de seguir el curs habitual i el seu pronunciament podria demorar-se entre vuit i deu mesos.Des del comitè de vaga no es plantegen desconvocar l'aturada, de moment indefinida, fins que els mateixos treballadors no s'hi oposin, ja que tenen l'objectiu recuperar algunes condicions de treball que fins i tot estan acordades amb la direcció Recorda que durant les negociacions per la vaga convocada durant el MWC, a la conciliació, es van signar uns acords que ''no se n'ha complert ni un''. Per això, mantenen la protesta. Creu que el ''responsable'' per part de la direcció és interessar-se per la plantilla, de 500 treballadors, però de moment, no s'ha posat en contacte amb el comitè de vaga.Entre els passatgers que aquest diumenge han de fer la cua del control de seguretat hi ha qui ve previngut i amb temps i d'altres que desconeixen la convocatòria de vaga. En Luis és dels primers. Se'n va a Copenhaguen per feina i ha rebut un missatge de la companyia informant-lo que les demores es podien allargar més de l'habitual. Tot i això, com que ha vist pels mitjans que les incidències són mínimes ha vingut amb ''temps normal'' i confia en passar el control sense problemes. En Jordi també coneixia el conflicte i ha vingut amb antelació, ja que s'esperava més cues. La Marie, que viatja amb les amigues, sabia la vaga però no els motius. Han vingut abans de temps i troben que és ''pitjor'' del què pensaven. En canvi, la Jenny, que viatja a França, no sabia que hi havia vaga, però veu que la cua avança amb celeritat.Segons ha informat l'Aeroport del Prat, aquest diumenge és el segon dia de més afluència de viatges del pont del mes d'agost, que es calcula que hi ha programats més d'1,3 milions de seients en 7.294 vols. Per aquest diumenge es preveuen 203.111 places ofertes en 1.071 vols, mentre que divendres, hi havia programats 204.341 seients en 1.096 vols.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor