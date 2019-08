El govern espanyol ofereix el port d'Algesires per desembarcar l'Open Arms

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

Día 17.

Miserables.

Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos “sin nombre”y a un puñado de voluntari@s como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento. Cómplices, todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/1CKQBRWQ6w — Open Arms (@openarms_fund) August 18, 2019

El govern espanyol mou fitxa 17 dies després. El president en funcions, Pedro Sánchez, ha ofert aquest diumenge el port d'Algesires, a Cadis, per poder desembarcar el més d'un centenar de persones que encara queden a bord de l'Open Arms."La inconcebible resposta de les autoritats italianes, i en concret del seu ministre d'Interior, Mateo Salvini, de tancar tots els seus ports, i les dificultats exposades pels altres països del Mediterrani Central, han portat Espanya a liderar novament la resposta a una crisi humanitària", diu un comunicat difós per l'executiu.El mateix escrit destaca, per altra banda, que els ports espanyols no són "ni els més propers ni els més segurs per a l'Open Arms", però en aquests moments "Espanya és l'únic país disposat a acollir-lo en el marc d'una solució europea".En aquesta línia s'ha expressat Sánchez en una piulada, destacant que l'Estat "sempre actua davant emergències humanitàries". Així mateix, el líder socialista també ha reiterat en la necessitat d'una solució "europea, ordenada i solidària".Aquest dissabte van desembarcar els menors , que ja han passat la primera nit a terra. En una piulada, acompanyada d'un vídeo en què apareixen els migrants encara dormint, estirats a terra i tapats amb mantes, l'Open Arms ha carregat durament aquest matí contra tots aquells que utilitzen "107 éssers humans com a ostatges per fer propaganda xenòfoba i racista". L'ONG, a més, assenyala com a "còmplices" tots aquells que "ho permeten i es burlen del seu dolor".El govern espanyol assegura, a més, que la situació dels migrants de l'Open Arms ha causat des del primer moment una "gran preocupació" en l'executiu espanyol. El "propòsit" ha estat trobar la "millor solució comuna" que, després del desembarcament del vaixell, "prosseguís amb el repartiment dels rescatats acordat per sis països membres", entre ells Espanya."Espanya és avui amb gran diferència el país de la Unió Europea que més rescats realitza en el Mediterrani", assegura la Moncloa, que espera que la resolució de la nova crisi de rescatats al Mediterrani serveixi "d'impuls a la família europea per seguir treballant amb els valors de progrés i humanisme que van impulsar la seva creació i que refermaran el seu lideratge ètic al món".

