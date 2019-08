Més de 300.000 usuaris tenen perfils i contrasenyes a Google Chrome que no són segurs

L'1,5% dels noms d'usuari i contrasenyes de comptes de Google Chrome no són segurs. Això és el que apunta l'extensió de Revisió de Contrasenyes per Chrome després de fer un escaneig per la xarxa. Aquest xifra, que sembla insignificant, suposa que 316.000 noms d'usuari i contrasenyes -dels 21 milions de comptes analitzats- no són segurs i poden ser atacats.Un estudi elaborat per Google, apunta que és 2,5 vegades més probable que els usuaris reutilitzin una clau vulnerable, de tal manera que els seus comptes queden en risc davant un segrest, segons apunta en un comunicat. A banda, això destaca que els comptes més susceptibles de ser atacats "són aquelles que utilitzen contrasenyes reutilitzades que ja es van catalogar com a insegures".En el text, la companyia manifesta que de les 316.000 classificades com a no segures, tots els usuaris havien reutilitzat contrasenyes insegures. En aquest sentit, manifesta que els usuaris solen repetir contrasenyes vulnerables, en alguns dels seus comptes més sensibles, com els relacionats amb les seves finances, l'administració pública o el correu electrònic.Després d'aquest avís, Google explica que el 26% dels usuaris van decidir canviar la seva clau, de les quals el 60% de les noves contrasenyes ja són segures contra els atacs.

