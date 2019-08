Mor un home per les envestides d'un bou al País Valencià

Un home ha mort aquest dissabte per les envestides d'un bou a les festes de Xiva, a la Foia de Bunyol, al País Valencià. Segons informa TV3 , l'incident mortal va tenir lloc durant la primera cursa del dia del "bou en corda", tradicional del municipi. Tot i anar lligat per les banyes, l'animal va accedir a un portal on es refugiaven alguns corredors.Els presents van aconseguir fugir, però la víctima va ensopegar i va caure a terra. Va ser llavors quan el bou el va enxampar, el va fer rebolcar pel terra i el va envestir amb les banyes. Els serveis d'emergències se'l van endur a l'hospital més proper, però l'home, de 59 anys, va morir de camí al centre.

