VÍDEO La divertida festa d'aniversari d'un goril·la al Bioparc de València

Una festa d'aniversari. Això és el que es va viure aquest dissabte al recinte on hi ha els goril·les al Bioparc de València . El parc va celebrar el tercer aniversari del goril·la Virunga regalant-li diferents paquets i un gran pastís elaborat amb les seves delícies preferides.La petita Virunga, la protagonista de la festa, no va parar de divertir-se amb els regals i jugant amb els seus germans Ebo, Pepe i Fèlix, segons detalla el parc en un comunicat.Virunga va néixer fa tres anys i, des de llavors, cada 17 d'agost l'equip de cuidadors de Bioparc sorprenen la família de goril·les decorant el seu recinte amb elements plens de color, olor i sabor com garlandes, regals i, per descomptat, un gran pastís d'aniversari.Aquesta celebració forma part del protocol de benestar animal del centre i també té una causa: "Suposa una oportunitat per cridar l'atenció sobre la greu situació en què es troben aquests primats", expliquen des del Bioparc.

