L'arquebisbe de Barcelona, sobre la perspectiva de gènere: «Provoca una gran desorientació als joves»

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha defensat aquest diumenge que és necessari superar el "reduccionisme ideològic" que, a parer seu, proposa la ideologia de gènere en les relacions entre homes i dones. En la seva carta dominical, el cardenal critica que la incorporació de la perspectiva de gènere "està provocant una gran desorientació entre nens, adolescents i joves" a les aules.Omella reivindica en el seu text "la centralitat del cos humà com un element integral de la identitat personal i de les relacions familiars", enfront dels discursos que defensen que la identitat sexual és una construcció social, segons ell."Davant la deconstrucció de la visió de la persona humana que proposa la ideologia de gènere, davant aquest desafiament educatiu, no podem deixar la família sola", ha afirmat.El cardenal ha dedicat la seva carta dominical a aquesta qüestió després que la Congregació per a l'Educació Catòlica hagi presentat un document que reclama una educació afectiva i sexual "que ajudi els nens i joves a desenvolupar un sentit crític davant una invasió de propostes, davant la pornografia i la sobrecàrrega d'estímuls".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor