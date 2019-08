El dur reportatge del «Frankfurter Allgemeine» sobre Barcelona: «Ciutat de lladres»

Els fets delictius que pateix Barcelona no passen desapercebuts a Europa. Un dels principals diaris d'Alemanya, el Frankfurter Allgemeine, publica un reportatge a través del qual fa una radiografia dels furts que pateixen els ciutadans. L'autor titula el seu treball descrivint la capital catalana com a "Ciutat de lladres".En el reportatge s'explica que en només una setmana "hi ha hagut cent robatoris violents al nucli antic de la ciutat" i ho descriu amb una duríssima afirmació: "Barcelona s'enfonsa en la delinqüència al carrer. La inseguretat dels ciutadans augmenta, se senten abandonats per la política".Seguint en la mateixa línia, el rotatiu informa que "durant la temporada alta, alguns dies es van denunciar 40 robatoris violents a Barcelona" i recorda que algunes de les víctimes, una mortal, eren membres de Casa Reial del Qatar. El Frankfurter Allgemeine apunta que "l'augment d'inseguretat, segons les enquestes, és la major preocupació dels ciutadans de Barcelona". Sobre això, explica que hi ha lladres a molt punts emblemàtics de la ciutat, com a la Sagrada Família, i també a les estacions del metro.

