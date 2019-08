⚡ ¡Saltaron chispas! El tenso cruce entre Guardiola y Agüero que sorprendió a todos... #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/F4R04FxSYd — DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2019

El Manchester City, entrenat per Pep Guardiola, va jugar el seu primer partit de lliga com a local aquest dissabte. Es va enfrontar al vigent subcampió d'Europa, el Tottenham. El resultat va ser d'empat a dos.Més enllà del que va passar sobre la gespa durant els 90 minuts, un dels moments del matx va tenir lloc a la banqueta del City, quan passaven poc més d'un quart d'hora de l'inici de la segona meitat. Guardiola va decidir substituir Sergio Agüero, una de les referències del conjunt anglès en atac. L'argentí no s'ho va prendre gens bé i es va encarar al tècnic, que no va esquivar el xoc i també s'hi va enfrontar.Es van intercanviar diverses paraules fins que un dels membres de l'equip tècnic va intervenir, enduent-se Guardiola cap a una altra banda, i va evitar que la situació fos encara més tensa.

