​Detinguts cinc joves, tres d'ells menors, per quatre robatoris violents a Mataró

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 8 i l'11 d'agost cinc joves per cometre quatre robatoris violents a Mataró, amb el telèfon mòbil de la víctima com a objectiu principal en tots els casos. Tres dels detinguts, menors d'edat, són els autors del robatori amb intimidació a un jove el matí de diumenge 11 a la zona de l'estació, on un dels detinguts el va amenaçar amb una navalla i li van robar el mòbil i un paquet de tabac.La detenció es va produir després d'una persecució, ja que els autors van començar a córrer en ser vistos per la patrulla. Segons han informat els Mossos aquest diumenge, se'ls investiga per delicte de robatori amb violència i estan disposició de Fiscalia de Menors.El quart detingut es va produir en el marc d'un operatiu de seguretat ciutadana al barri de Rocafonda de la capital del Maresme el dia 8 d'agost. Es tracta d'un jove de 21 anys i autor presumptament d'un robatori amb violència el 26 de juliol.La víctima d'aquest robatori va denunciar que un grup de cinc persones el van assaltar a la platja del Varador a Mataró i el van agredir fins que va perdre el coneixement. Els agents mantenen oberta la investigació, ja que falta identificar la resta d'autors.El cinquè detingut per robatori violent va ser el 9 d'agost després de rebre l'avís que un jove havia intentat robar el mòbil d'una dona. Mentre els agents estaven identificant-lo va entrar un nou avís que alertava que feia uns minuts un jove havia furtat una bossa de mà i havia arrencat una cadena a una persona causant-li lesions.La descripció del presumpte autor coincidia amb la del jove que els agents estaven identificant en aquell moment. En l'escorcoll, van trobar els objectes que acabava de robar. Es tracta d'un noi de 24 anys que va quedar arrestat com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació.

