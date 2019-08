La nova eina d'Instagram per combatre les «fake news»

Instagram ha declarat la guerra a les fake news i per això ha afegit una nova eina que permet als usuaris denunciar publicacions que semblin falses. Des de la xarxa social apunten que treballen per limitar la difusió de la desinformació a través de les seves aplicacions i la idea és que es vagin actualitzant durant els darrers mesos en aquest aspecte.La nova funció, anunciada per la companyia a Reuters , vol limitar les publicacions amb informació falsa o dubtosa, un aspecte, però, que no està prohibit per les polítiques de contingut de Facebook.De moment aquesta eina, que s'ha posat en marxa des de dijous passat, només està disponible als Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor