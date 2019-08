L'Open Arms apuja el to contra els «miserables» que utilitzen els rescatats com a «ostatges»

Día 17.

Miserables.

Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos “sin nombre”y a un puñado de voluntari@s como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento. Cómplices, todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/1CKQBRWQ6w — Open Arms (@openarms_fund) August 18, 2019

Surt el sol des de l'horitzó del Mar Mediterrani. Comença així el 17è dia consecutiu de l'Open Arms sense poder embarcar en un port segur. A escassos metres de la costa de Lampedusa, 107 persones continuen encara a bord de l'embarcació. Aquest dissabte van desembarcar els menors , que ja han passat la primera nit a terra. L'ONG, però, recorda que la situació al vaixell continua sent insostenible i apuja el to contra els governs europeus, els quals titlla de "miserables".En una piulada, acompanyada d'un vídeo en què apareixen els migrants encara dormint, estirats a terra i tapats amb mantes, l'Open Arms carrega durament contra tots aquells que utilitzen "107 éssers humans com a ostatges per fer propaganda xenòfoba i racista". L'ONG, a més, assenyala com a "còmplices" tots aquells que "ho permeten i es burlen del seu dolor".Tot i que un tribunal italià va autoritzar aquesta setmana el vaixell a entrar en aigües italianes, l'embarcació encara no ha obtingut permís de l'executiu italià per entrar en cap port. Per contra, la Fiscalia de la ciutat italiana d'Agrigent va anunciat divendres que obria una investigació per segrest de persones contra el vaixell.Des de l'embarcació ja fa hores que s'avisa que la situació a bord és "insostenible», amb "amenaces de suicïdi i conats de violència" protagonitzats pels nàufrags, que es troben "al límit".L'entitat també va divulgar divendres un informe de l'ONG italiana Emergency favorable a l'evacuació, en què es constata que la situació a bord és "crítica", i es demana una "intervenció urgent de les autoritats competents".

