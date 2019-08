La població centenària a Catalunya es multiplica per 14 en els últims 40 anys

La població centenària a Catalunya s'ha multiplicat per 14 en les últimes quatre dècades. Aquest selecte grup de la societat ha passat de 140 persones el 1981 fins a les 1.950 el 2017, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Pel que fa als de 105 anys i més, ara són 10 vegades més que fa quatre dècades.El "fort creixement" de la població centenària, segons fonts d'Idescat, és sostingut en el temps i per tots dos gèneres, però especialment en el femení. L'any 1981 només hi havia 110 dones passant dels 100 anys, i el 2017 ja n'eren 1.600. Pel que fa als homes, en el mateix període han crescut de 30 a 350.La tendència és la mateixa pels de 105 anys i més: si a principis dels anys 80 n'hi havia deu (cinc homes i cinc dones), ara n'hi ha 100 (25 homes i 75 dones), segons Idescat, que arrodoneix les xifres en múltiples de cinc. De cada milió de persones al país, 260 tenen més d'un segle de vida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor