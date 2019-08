Un detingut arran de l'incendi d'una zona de barraques a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dissabte un home de 24 anys com a presumpte autor de l'incendi en una zona de barraques del barri del Poblenou de Barcelona, foc que va ferir tres persones --dos greus-- el dimecres.

En un comunicat, la policia catalana ha informat que el sospitós està arrestat com a presumpte autor d'intent d'homicidi, lesions i danys. La matinada del dimecres va haver-hi l'incendi intencionat i dues persones que dormien al lloc van resultar ferides greus i van haver de ser traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron.



Les primeres investigacions van apuntar al fet que els autors del foc eren persones conegudes per les víctimes, amb les quals suposadament van tenir una discussió prèvia. Els agents han detingut un dels sospitosos al districte de Sants-Montjuïc, i la investigació segueix oberta i no es descarten més detencions. L'arrestat, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, passarà pròximament a la disposició d'un jutge de guàrdia de Barcelona.

