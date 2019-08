Moren ofegats un nen de 4 anys i el seu pare en una platja de l'Escala

En rebre l'avís de la mare del nen mort, s'ha activat un dispositiu de recerca amb una embarcació i una moto aquàtica del servei de socorrisme per localitzar el pare desaparegut. Finalment, l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra ha trobat a les cinc de la tarda amb la càmera tèrmica el cos de l'home en una zona que fa uns tres metres de profunditat.Una embarcació amb personal d'emergències l'ha acostat fins a la platja, on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li ha practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar, tot i que finalment ha mort.El SEM ha activat suport psicològic per atendre la dona i també ha activat dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat. També s’ha desplaçat fins al lloc personal del CAP de l’Escala.La platja de Riells de l’Escala disposa de servei de vigilància i socorrisme i en el moment dels fets onejava la bandera verda. Amb les d’aquesta tarda, són 21 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu.