Carla Aguilar: «La CUP va posar la pilota en mans del govern i ens prendrem unes setmanes de reflexió»

Carla Aguilar Cunill té 32 anys, és primera tinenta d'alcalde, consellera de Participació, Serveis Socials, Benestar Animal i portaveu del govern municipal de Tarragona. Durant la primera quinzena d'agost ha sigut l'alcaldessa en funcions de la ciutat. La líder d'En Comú Podem és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra i té un màster en Migracions i Mediació Social de la URV. Aguilar defensa que la relació amb ERC s'ha fet més sòlida des de la moció de la pancarta i no tanca la porta a la incorporació de la CUP a l'equip de govern.- Bé, la veritat és que quan et presentes és per guanyar i no només jo, sinó que com a organització política et presentes perquè penses que tens un projecte que és diferent de tots els que existeixen. En el nostre cas, com que era la primera vegada que ens presentàvem com a coalició, teníem la sensació i el convenciment que teníem un projecte polític que era diferent i que anàvem a totes per tirar endavant aquesta forma de fer política. Volíem arribar el més amunt possible i és cert que hem arribat amunt, gairebé al punt més alt possible. És una gran satisfacció i tenim la sensació que hem defensat molt bé el projecte i que ha arribat a molt bon port. Això fa molta il·lusió i et dona força per tirar endavant tota la feina que ens queda per fer.- La versió negativa sempre existirà. Crec que hem fet moltes més coses en aquest mes i mig que no les que s'havien fet en molt de temps. Estem portant a terme polítiques públiques que indiquen una orientació diferent, hem marcat un canvi en la forma de relacionar-nos amb la gent i les festes en són un exemple, com el tema del balcó. És un gest simbòlic però és un canvi important en la direcció de les polítiques. Sempre hi haurà crítiques però estem convençuts que en el balanç es veurà que hem fet moltes coses.- Ha sigut un mes i mig molt intens. Ha sigut temps d'aprendre molt de com hem de fer les coses. També ha servit per fer un diagnòstic de cada regidoria, una tasca que ens havíem encomanat com a govern, ja que hem de saber com estan, quines coses es necessiten i quines es poden millorar. A partir d'aquí, ja podem començar a tirar endavant totes aquelles polítiques que volíem fer, però primer, calia saber com estava tot.- Hi ha moltes coses per endreçar. Hi ha situacions, com la dels porcs vietnamites que venen provocades per la no gestió, però n'hi ha d'altres.- Des de la visió animalista, cap dels dos projectes era ètic però el que s'ha buscat era quin tenia més solidesa jurídica, sobretot, i més capacitat de realitzar-se i de ser estable en el temps. Calia una solució més definitiva a una situació que no podia seguir així. Les dues eren legítimes i com a govern creiem que tenim la capacitat de tirar endavant la que considerem que és més adient.- Sobre com s'han portat les coses, amb un mes i mig hem tingut dues reunions amb Nova Eucària i ha sigut una gestió molt intensa. La solució que tirem endavant no és només iniciativa de l'Ajuntament, sinó que hi ha més agents com la Generalitat, els forestals, FAADA, ADAT i Guàrdia Urbana, entre altres. La CUP va posar una mica la pilota en mans del govern i per tant, ens prendrem unes setmanes per a la reflexió , per veure quina resposta donem i per veure també per on seguim les converses.- Som tres partits molt diferents i crec que una de les coses que ens fan forts amb l'equip de govern amb ERC és la capacitat que cadascú s'expressi i que tenim un espai propi de llibertat d'expressió. Això ho volem mantenir, ja que tothom ho vol. Pel que fa a les línies vermelles, seria que nosaltres poguéssim mantenir la nostra independència, com fins ara.- No es tracta de CUP sí o CUP no. Realment es tracta de com. Ara tenim un acord de govern amb ERC que és satisfactori i tot el que estem passant amb ells s'està gestionant d'una forma coordinada, amb molt bones maneres. A nivell humà, s'està creant un equip que és fort i que ens estem coordinant bé. Ara cal veure com es milloraria això amb l'entrada de la CUP. Això és el que s'ha de valorar.- En aquest sentit tenim clar que hem de crear complicitats i coordinar-nos amb altres grups per tirar endavant el projecte i en això treballarem, per construir aquesta nova Tarragona, de la qual parlaven uns altres en la campanya.- A dia d'avui no hi ha res sobre la taula.- No, va ser un debat que ens va enriquir internament. És un tema que és d'actualitat, que ens mou a tots i que hi és i se n'ha de parlar. Ara bé, això ha fet més evident que a En Comú Podem tenim una militància que tenim la capacitat de tenir aquesta situació còmoda, tant per a persones que estiguin en posicions independentistes com per les que no. Som capaços de construir un espai col·laboratiu, constructiu i on tothom s'entén perquè parlem d'un projecte de ciutat.- Es va fer el debat i en el fons estàvem d'acord amb la moció, ja que creiem que no hi ha d'haver presos polítics. El que passa és que l'escenari és polaritzat i que com a coalició, no ens sentim còmodes en què se'ns ubiqui en cap de les dues posicions. És més, creiem que a poc a poc s'anirà parlant més de grisos, perquè és una situació molt complicada i que s'ha de parlar de moltes coses.En aquest sentit, no és tan clar estar en un costat o a l'altre. Nosaltres el que vàrem fer va ser tenir una actitud activa. Vàrem dir que estàvem d'acord amb el fons però no en què fos una pancarta permanent perquè creiem que hi ha moltes qüestions que són molt importants i que haurien de tenir moltes vegades també rellevància. Nosaltres volíem un consens fent una declaració institucional però no va tirar endavant. Nosaltres vàrem mantenir la nostra abstenció perquè enteníem que no tothom se sentiria còmode expressant-ho d'aquesta manera. - Jo parlo de comoditat entenent-la com a sentir-te bé amb el que penses, sentint que defenses el que creus i en el qual l'organització està d'acord. Nosaltres som dos regidors però representem molta més gent que hi és al darrere i que fa molta feina per acompanyar-nos. Tot això s'ha de respondre amb una representació de la seva forma de pensar i del que consensuem. No parlo de comoditat política ni parlo de situar-nos en una posició còmoda. És més, crec que la nostra no ho és gens de còmode.De fet, estem fent de palanca per obrir el debat i estem compromesos a fer-ho. Volem que el debat sigui tot el profund que hagi de ser i que tingui tots els matisos possibles. El més còmode és fer-ho en un blanc o un negre.- Estem treballant en això, però el Xavi Puig ho explicaria millor. Quan hi hagi una resposta ferma la farem saber. No em vull avançar.- En això treballem sí. La voluntat és aquesta i és el que vam dir en campanya tant ERC com nosaltres. A partir d'aquí, hem d'analitzar en quina situació estem, no creem un ajuntament del no-res, cal fer un diagnòstic. Nosaltres tenim un pla, però hem de veure com l'articulem amb tot allò que ja hi és i amb allò que podem canviar.- Portarem a terme algunes mesures de cara a Santa Tecla. Quan vàrem entrar, les festes de Sant Magí les teníem a tocar i el marge era molt relatiu. Els punts lila els mantindrem però els volem fer més visibles i que a la vegada, tinguin itinerància. Volem que siguin agents actius, que no esperin que la gent vingui, sinó que puguin detectar situacions de violència de gènere i assetjaments durant les festes, on tristament és un lloc on se'n produeixen. El que importa, és que el primer punt negre que tenim és la capacitat de detecció i cal millorar-ho.- Volem que la formació s'ampliï, a banda del personal municipal que puguem desplegar allà, que sempre serà limitat, volem que tothom sigui agent actiu per detectar-ho. En aquest sentit, volem donar unes eines i una mínima formació per començar a les persones que estan a les barres dels locals de la plaça de la Font i d'altres emplaçaments on també es facin activitats durant les festes. D'aquesta manera, seran agents actius i podran col·laborar en aquest aspecte.- Sí, sí. Volem començar a fer-ho a través de donar eines i orientacions, no tant formació reglada, sinó una mica d'interlocució amb els agents socials, que a vegades també falta.- Doncs amb una gestió que pretén incorporar mesures que siguin noves i que encara no s'hagin fet aquí. Volem fixar-nos en altres models i iniciatives d'altres ciutats i que ja anirem anunciant. Volem que s'abordi tot des de llocs d'on abans no s'havia abordat.- És una demanda històrica i que és molt legítima, ja que el desplegament de centres cívics apropa a la ciutadania serveis de l'Ajuntament però que també aporta espais d'oci i culturals que són necessaris a tot arreu. Estem mirant com ho podem resoldre i hi ha diferents opcions sobre la taula. De moment, ho estem estudiant.- Ja ho explicarem, ara mateix ho estem treballant, requereix una mica més de debat.- El Banc d'Espanya com a proposta electoral hi era, ara cal veure si és viable i si és el millor lloc per fer-ho.

