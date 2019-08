José Vargas, el representant de les víctimes que critica la politització i va anar a les llistes del PP

En el segon aniversari de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) ha celebrat un acte alternatiu a l'homenatge oficial organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT). Tots dos actors pretenien que l'acte fos unitari, però finalment no ha estat així.El president de l'ACVOT, José Vargas, ha justificat la convocatòria de l'acte -celebrat al començament de la Rambla- perquè l'entitat preveia que l'organitzat pel consistori seria "més aviat polític". Vargas, però, no és aliè a la política institucional i, de fet, va ser el número 10 a la llista electoral del PP a Barcelona, encapçalada per Josep Bou, en els comicis municipals del 28 de maig. Finalment els populars només van obtenir dos regidors i el president de l'associació va quedar-se sense opcions d'entrar al consistori.La presència de Vargas a la llista, però, era especialment significativa per a un PP que sempre ha intentat apropar-se a les associacions de víctimes. Sense anar més lluny, Bou va presentar la seva candidatura davant el monument a les víctimes del terrorisme, a l'avinguda Meridiana de Barcelona, davant de l'Hipercor.El tret de sortida a la campanya de Bou no ha estat l'únic episodi que ha generat crítiques a l'ACVOT i al seu president. Al juny, l'associació va convidar Vox a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat d'ETA a l'Hipercor, un gest que va provocar el rebuig de desenes de víctimes, expressat a través d'un comunicat.Al text, les víctimes lamentaven que un partit amb actituds "xenòfobes i repressores cap a la diferència i la diversitat" participés a l'acte i alertaven del risc que la formació pogués "esgarrapar quatre vots mentre apel·len al dolor de les víctimes".En referència a la relació de Vargas amb el PP, les víctimes crítiques amb l'ACVOT demanaven al president que posés fi als "acostaments partidistes" i a la "manipulació de les víctimes". L'associació catalana no és l'única agrupació de víctimes liderada per representants del PP a l'estat espanyol. Per exemple, la Fundació de Víctimes del Terrorisme està presidida per la diputada del PP Mari Mar Blanco.L'ACVOT també té dirigents relacionats amb l'extrema dreta. El responsable de l'àrea jurídica és l'advocat José María Fuster Fabra, antic membre de Fuerza Nueva. Més tard fundaria l'Associació de Reservistes Voluntaris de Catalunya i participaria a diversos actes polítics de Ciutadans. Com a advocat, ha defensat l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, l'exgeneral de la Guàrdia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condemnat a 75 anys de presó -dels quals només en va complir 4- per segrest, assassinat i pertinença als GAL, i alguns dels agents dels Mossos d'Esquadra implicats en la mort de Juan Andrés Benítez.L'acte organitzat per l'ACVOT aquest dissabte ha comptat amb la participació de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, representants del PP, Cs, Vox i membres dels diferents cossos de seguretat. No hi ha participat cap representant de l'Ajuntament ni del Govern.Vargas ha intervingut per llegir un manifest en què es reivindicaven els "valors constitucionals" i es defensava que "els únics culpables del 17-A són els terroristes". El president també ha atacat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per "no tenir vergonya" per no haver-los acompanyat a la commemoració i ha assegurat que per aconseguir la unitat entre les víctimes cal que "deixin de manipular-les".El president de l'ACVOT ha criticat el consistori i la Generalitat i ha assegurat que les dues administracions no havien comptat amb l'associació que representa. "Ens sentim oblidats", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor