VÍDEO Marc Gasol, Ricky Rubio i companyia planten cara a la selecció americana plena d'estrelles NBA

Marc Gasol, Ricky Rubio, Victor Claver, Xavi Rabaseda, Pierre Oriola i companyia no van poder contra els americans i els jugadors NBA. La selecció espanyola de bàsquet no va poder donar la sorpresa i imposar-se aquest divendres a la seva amistós de nivell davant els Estats Units, actual campiona del món i olímpica que malgrat no comptar amb els seus grans estrelles de la NBA es va emportar el triomf per 90-81 , encara que els de Sergio Scariolo van anar de menys a més.Espanya va caure derrotada a l'Honda Center de la californiana Anaheim, però la sensació és que hi va haver un pas endavant de l'equip, tant en participació com en el nivell ofert davant un oponent de molta més entitat que Lituània, Costa d'Ivori o República Democràtica del Congo. Aquest és un resum molt més extens del partit.L'equip espanyol de bàsquet va ser de menys a més, amb una segona part positiva davant els de Gregg Popovich, més encertat a l'inici per obrir la bretxa, amb aquest punt més d'intensitat de saber-se amfitriona i d'haver de enviar un missatge sobre el seu potencial per al Mundial de la Xina. Marc Gasol (19 punts) i Ricky Rubio (16 i 7 assistències) van demostrar el seu lideratge, i Sergio Llull va aportar (11 i 6 assistències), encara que es va trobar a faltar una mica més dels germans Hernangómez.El partit va començar un ritme frenètic en els dos cèrcols. Espanya, amb el seu possible millor quintet amb Ricky Rubio, Juancho Hernangómez i Marc Gasol, va saber aguantar la sortida dels de Popovich, que ja demostraven la seva bona nit en el tir exterior. Els nord-americans signaven un 3/3 en triples, amb dos dels Middleton, però la bona intensitat defensiva dels de Scariolo i el primer triple, obra de l'entonat Ros, van saber subjectar aquest primer intent.No obstant això, quan el tècnic italià va iniciar les rotacions i va asseure als seus NBA, la balança es va començar a declinar cap a la campiona del món i olímpic, que va saber imposar el seu elèctric físic i cert domini amb Myles Turner a la "pintura", on es se'ls pressuposa més febles i on Espanya no va ser contundent. El triple (5/6) li va continuar funcionant i al primer quart dominava amb certa claredat (31-20).El combinat espanyol, usant més a la seva segona i tercera unitat i donant molt descans als seus jugadors principals, no podia frenar en defensa al seu rival, era atropellat en el rebot (21-9 al descans i 42-20 al final) i seguia sense punteria des de fora (4/13). Una espectacular esmaixada i "2+1" de Tatum va fer saltar les alarmes (40-25) en un moment on Espanya no encertava en atac, amb les cinc assistències de Llull com a millor notícia.De totes maneres, Estats Units, malgrat la seva 60 per cent d'encert en el tir, no va acabar de trencar el partit per una baixa d'efectivitat en el triple i la tornada dels 'primers espases' al tram final del segon període i la desimboltura de Ricky (14 punts al descans) van evitar que la ferida al descans fos més gran (54-41).Després del descans, Scariolo va ficar a Llull amb Rubio, Claver, Juancho Hernangómez i Gasol, i l'equip va saber aguantar, una altra vegada en més ferm en defensa, on el pivot dels Raptors brillava més que en atac, al costat de les ràpides mans del base dels Suns. Un triple de Llull va premiar aquests bons minuts visitants i el marcador es va estrènyer una mica més (58-50).Popovich va cridar a l'ordre des de la banqueta per intentar solucionar els problemes ofensius. Els locals havia perdut la seva efervescència ofensiva i només portaven sis punts a l'equador del període. Scariolo, ara sí, va preferir deixar més minuts als seus dos millors NBA, però els nord-americans van tornar a tancar el seu cèrcol i amb un parcial de 7-0 van tornar a escapar-se (65-50).Espanya va entrar en els deu minuts finals amb el partit costa amunt (71-58). La volta del encert exterior local va enlairar de nou la diferència fregant la vintena (78-60), però la selecció no va abaixar els braços i va replicar amb un òptim 0-7 (78-67).El tercer triple d'un millorat Llull va animar les coses encara més (80-72) en l'Honda Center abans que la campiona del món respongués ràpid amb un 8-0 que va acabar de sentenciar un duel, encara que els triples finals de Marc Gasol van deixar el combinat de Scariolo més a prop. L'equip tornarà ara a Espanya per iniciar la fase final de la seva preparació, amb el dijous 22 a Madrid davant la República Dominicana, com a propera prova.

