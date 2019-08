Tallat per obres un tram de la ronda de Dalt durant tot el cap de setmana

La ronda de Dalt es veurà afectada durant tot el cap de setmana. A partir d'avui, a les tres de la tarda, es tallarà el trànsit en determinats punts de la B-20. Concretament, en sentit Besòs, no es podrà circular entre la sortida 9 a Sarrià i la incorporació 8, a Via Augusta. El trànsit es desviarà per la calçada lateral.



En sentit Llobregat, la circulació quedarà tallada en el tram que va de la sortida 7, a Sant Gervasi, a la incorporació 9, a Sarrià. Les desviacions es faran també pel lateral. Mentre durin les obres, l'accés des dels Túnels de Vallvidrera a la ronda de Dalt, tant en sentit Besòs com Llobregat, estarà tancat i els cotxes es desviaran per la plaça Borràs. També l'accés des de la Via Augusta. Els talls s'acabaran diumenge a les tres de la tarda.

Plaça Espanya també es veurà afectada

El túnel de la plaça d'Espanya també estarà tancat a la circulació tot el cap de setmana perquè s'asfaltarà la calçada. El trànsit de la Gran Via en sentit Besòs es desvia pel lateral i s'ha de travessar la plaça per la superfície.

