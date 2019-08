Un ferri amb prop de 400 passatgers encalla a l'escullera del port de Dénia

Un ferri procedent de Palma i Eivissa, de la companyia Baleària, ha encallat durant la nit d'aquest divendres a dissabte a l'escullera del port de Dénia (Alacant) per causes que es desconeixen. Al vaixell viatjaven 393 passatgers, que van ser evacuats i van resultar il·lesos, segons han informat la naviliera i els serveis d'emergències.L'embarcació transportava un total de 393 passatgers, 21 tripulants i 70 vehicles. Totes les persones van sortir il·leses i van ser evacuats amb embarcacions de Salvament Marítim, Guàrdia Civil del Mar i la Policia Local de Dénia. A les 00.25 hores tant viatgers com personal de la companyia havien sortit del vaixell i a les 2.13 hores es va donar per finalitzada l'evacuació, segons ha precisat el 112.A més, Salvament Marítim ha desplegat a primera hora del matí la barrera anticontaminació de manera preventiva, tot i que no es va produir cap abocament de combustible, ha explicat la naviliera. La companyia ha assegurat que es mantindrà en contacte amb aquests passatgers que encara tenen el vehicle a bord per informar-los de quan podran retirar-lo. A més, ha desembarcat i lliurat als passatgers totes les pertanyies que tenien a bord.La naviliera reubicarà als clients que havien de viatjar aquest dissabte i en els pròxims dies amb el Pinar del Río a la ruta Dénia-Eivissa-Palma, en els vaixells Cecilia Payne, Ramon Llull i Marie Curie. Així mateix, una empresa de serveis subaquàtics està avaluant els danys registrats en el casc d'estribord per poder elaborar el pla de reflotament del vaixell i traslladar-lo a port, on es podrà procedir al desembarcament dels vehicles que romanen al seu interior.Baleària col·labora amb les autoritats marítimes per determinar les causes de l'incident i ha lamentat els perjudicis ocasionats als passatgers afectats.

