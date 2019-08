Societat Civil Catalana presentarà la Plataforma d'Afectats pel Procés el 21 de setembre

El nou president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha explicat que el dissabte 21 de setembre presentaran la Plataforma d'Afectats pel Procés per explicar que el procés independentista "ha estat molt tòxic per al conjunt de catalans"."Volem que se sàpiga aquí, a la resta d'Europa i al món, que aquí no estem parlant senzillament d'un Estat que subjuga unes minories. No, la cosa és molt diferent, perquè aquí hi ha molta gent que s'ha sentit també subjugada i discriminada pel que és políticament correcte, per la pressió institucional i per l'independentisme", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press.La voluntat de SCC és obrir aquesta plataforma als "independentistes que també poden sentir-se afectats pel procés que poden arribar a pensar que els han distorsionat alguns anys de la seva vida prometent-los coses que no es podien realitzar".Per al nou president de l'entitat, ells també "són víctimes d'una estafa política", que assegura que consisteix a prometre coses que no es poden complir i generar il·lusions que després s'han transformat en desenganys, considera.La Plataforma serà un dels tres projectes que l'entitat preveu impulsar a curt termini, però no serà el primer, ja que el dissabte 7 de setembre realitzaran unes jornades "per la convivència lingüística" amb la participació d'acadèmics de tot Espanya i internacionals.SCC busca amb aquesta iniciativa "repensar el model lingüístic tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya i per aconseguir que tothom tingui reconeguts els seus drets lingüístics --els catalanoparlants i els castellanoparlants- també a Catalunya"."Que sigui normal a les institucions, als espais públics, i això no passa. I també al conjunt d'Espanya. Espanya també pot repensar el seu model lingüístic. Nosaltres no tenim la fórmula; per això volem obrir el debat perquè gent que sap, que ha pensat des de perspectives diverses, dialogui", ha argumentat.Sánchez Costa vol ampliar l'entitat que presideix, per la qual cosa crida a participar els qui se senten catalans i espanyols al mateix temps, ja sigui "una mica més d'això o una mica més d'allò". Assegura que tenen les portes obertes les persones que vénen del catalanisme i que en algun moment s'han sentit atretes pel procés independentista "però que després s'han adonat que només conduïa a la desintegració interna de Catalunya"."Aquestes persones han de jugar un paper important a SCC. Cal fer una estratègia guanyadora; no només pots fer una estratègia resistencialista. Volem convidar la majoria de catalans a superar aquest laberint que ens té absolutament farts", ha resolt.En aquest sentit, ha anunciat que el divendres 6 de desembre -Dia de la Constitució- presentaran a Madrid o a Barcelona la plataforma Espanya 2030, un fòrum de debat "de gent molt diversa des de la dreta a l'esquerra, comptant amb nacionalistes", perquè diguin com s'imaginen l'Espanya del futur.Preguntat per si SCC preveu celebrar una manifestació com les que va convocar a la tardor de 2017, ha explicat que estan preparats per convocar-la en cas que l'independentisme "torni a apostar per la via unilateral"."És evident que dins de l'independentisme porten mesos preparant una resposta a la sentència. Que sàpiguen que nosaltres també estem preparant, a molts nivells, la resposta a un possible clima insurreccional. S'ha acabat això d'anar sempre a rebuf", ha dit.Entre els objectius del president de SCC està enfortir l'entitat internament per "tenir incidència a tots els sectors socials", per la qual cosa vol ampliar el nombre de col·laboradors econòmics, i per això ha dissenyat un pla estratègic amb la finalitat de créixer exponencialment.Ara mateix, SCC compta amb prop de 20.000 col·laboradors, però "té una estructura associativa petita, amb 200 socis", i l'objectiu és duplicar l'estructura en un any, els col·laboradors i els socis que fan una aportació econòmica."Volem passar de ser una entitat més jeràrquica a ser un entitat més de masses. La meva idea és donar molta llera a la iniciativa cívica. SCC no és una entitat que li diu a la gent el que ha de fer, sinó que és una llera perquè tots els qui no se senten independentistes trobin un instrument per desenvolupar les seves idees", ha defensat.

