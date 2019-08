Registren el pis de l'exregidora ecosocialista de Barcelona Imma Mayol per un presumpte delicte ecològic

Agents de la Guàrdia Civil es van personar dimecres passat al domicili barceloní de l'exdiputada i exregidora d'ICV a l'Ajuntament de Barcelona Imma Mayol per registrar material d'un ordinador i un telèfon mòbil. Segons ha avançat El Periódico , l'escorcoll s'emmarca en una investigació sobre un possible delicte mediambiental per part de l'empresa pública Emaya, d'aigües de Palma de Mallorca, de la qual Mayol va ser-ne gerent des del 2015 fins a l'abril d'aquest any.Segons fonts policials, l'operació continua oberta i amb actuacions sota secret per ordre d'un jutjat d'instrucció de Palma. La firma gestiona els serveis d'aigües, neteja, clavegueram i residus de la capital balear, ciutat on va néixer Mayol, que va ser tercera tinent d'alcalde del consistori barceloní durant la legislatura de Jordi Hereu

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor