L'Open Arms assegura que ja no pot «garantir la seguretat» a bord

L'Open Arms alerta que ja no pot "garantir la seguretat" dels 134 migrants que du a bord. En un comunicat aquest dissabte passades les 12 del migdia, l'entitat recorda també que porta "16 dies a l'espera de tenir un port segur on desembarcar", a més de "sis evacuacions mèdiques", i que ha informat sobre la seva a les autoritats "sense haver obtingut cap resposta". "Ens trobem en situació de necessitat i ja no podem garantir la seguretat de les 134 persones a bord", conclou.El vaixell pressiona d'aquesta forma els governs europeus, i molt notablement l'italià, perquè permeti la seva entrada al port de Lampedusa, a tocar del qual està situat, i on fa dies que espera atracar.Tot i que un tribunal italià va autoritzar aquesta setmana el vaixell a entrar en aigües italianes, l'embarcació encara no ha obtingut permís de l'executiu italià per entrar en cap port. Per contra, la Fiscalia de la ciutat italiana d'Agrigent va anunciat divendres que obria una investigació per segrest de persones contra el vaixell.Des de l'embarcació ja fa hores que s'avisa que la situació a bord és "insostenible», amb "amenaces de suicïdi i conats de violència" protagonitzats pels nàufrags, que es troben "al límit".L'entitat també va divulgar divendres un informe de l'ONG italiana Emergency favorable a l'evacuació, en què es constata que la situació a bord és "crítica", i es demana una "intervenció urgent de les autoritats competents"."Som testimonis del deteriorament de la salut física i mental de les persones a bord i, davant la situació extrema, sol·licitem urgentment un desembarcament humanitari al port de Lampedusa". Així s'ha expressat aquest divendres Òscar Camps, el president de l'ONG Open Arms, alertant sobre la situació a bord del seu vaixell homònim, que transporta 134 migrants rescatats en aigües del Mediterrani central.

