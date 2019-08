La Scala de Milà manté les actuacions de Plácido Domingo tot i les acusacions d'assetjament sexual

El que probablement és l'espai operístic més prestigiós del món, el milanès teatre de la Scala, ha confirmat aquest dissabte les actuacions de Plácido Domingo programades entre el 15 de desembre al 13 de gener, tot i les acusacions d'assetjament sexual que nou dones -vuit cantants i una ballerina- han abocat en contra seu en una investigació periodística."Confirmem les actuacions del mestre Plácido Domingo al nostre teatre", han confirmat des de l'oficina de premsa de la Scala. El proper programa del tenor a l'espai milanès està previst per a la gala del 50 aniversari del seu debut en aquest temple operístic.La institució ha optat per continuar amb les actuacions del tenor com ja també va fer el Teatro Real de Madrid. No obstant això, altres espais com l'Orquestra de Filadèlfia o l'Òpera de San Francisco han cancel·lat els seus concerts. A més l'Òpera de Los Angeles, de la qual el madrileny és director general des del 2003, iniciarà una investigació interna del cas.

