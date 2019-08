Més infarts en zones on abunden els locals de menjar ràpid

Les zones que tenen un major nombre de restaurants de menjar ràpid registren més atacs cardíacs entre els seus habitants, segons una investigació científica presentada a la 67a Reunió Científica Anual de la Societat Cardíaca d'Austràlia i Nova Zelanda (CSANZ), que s'ha celebrat a Adelaida (Austràlia).Aquesta investigació ha estimat que per cada restaurant més de menjar ràpid es produeixen altres quatre atacs cardíacs més per cada 100.000 persones a l'any. Les troballes van ser consistents en totes les àrees rurals i metropolitanes de Nova Gal·les del Sud (Austràlia) i després d'ajustar l'edat, l'obesitat, els lípids sanguinis elevats, la pressió arterial alta, l'hàbit de fumar i la diabetis."La cardiopatia isquèmica, inclòs l'atac cardíac, és una de les principals causes de mort a tot el món. Se sap que el menjar ràpid està relacionat amb una major probabilitat d'atacs cardíacs. Tot i això, hi ha un ràpid creixement en la compra i disponibilitat de menjar ràpid. Això ressalta la necessitat d'explorar el paper de la disponibilitat d'aliments en la probabilitat de tenir un atac de cor ", adverteix Tarunpreet Saluja, l'autor principal del treball.Aquest estudi de cohort retrospectiu va incloure 3.070 pacients ingressats a l'hospital amb un atac cardíac a la regió de Hunter entre el 2011 i el 2013. La base de dades contenia el codi postal de cada pacient, cosa que permetia als investigadors analitzar l'entorn en el que vivia i, així, el nombre de llocs de menjar ràpid propers al seu domicili.Els investigadors van registrar el nombre total de punts de venda dins de cada àrea de govern i van comparar diferents zones per analitzar l'associació entre la densitat dels restaurants de menjar ràpid i la incidència d'atacs cardíacs. Estudis anteriors han demostrat que l'escàs valor nutricional, l'alt contingut de sal i greixos saturats del menjar ràpid estan relacionats amb les malalties cardíaques, però el paper d'un major accés a aquests restaurants ha estat menys clar."La presència propera del menjar ràpid és una consideració important per al desenvolupament continu de les àrees rurals i metropolitanes. El vincle amb la salut deficient afegeix una visió política a la gestió de les malalties cardiovasculars i posa l'accent en la necessitat d'abordar aquesta qüestió en futures estratègies i legislació de promoció de la salut pública ", apunta Saluja.Diversos experts han alertat que el menjar ràpid també pot causar trastorns digestius, renals i hepàtics, a més d'obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars, hipertensió arterial, arteroesclerosi i dislipèmies com hipercolesterolèmia o hipertrigliceridema.Si es consumeixen sovint, a més, creen mals hàbits alimentaris i situacions de dèficits nutricionals, com a falta de vitamines i minerals. En canvi, aporten alta densitat calòrica. A Espanya, al voltant del 61 per cent de la població adulta pateix sobrepès o obesitat. Concretament, el 39 per cent tenen sobrepès i el 22 per cent són obeses.Però l'excés de menjar ràpid en la dieta no només dóna lloc a obesitat o majors problemes cardíacs. Una revisió i anàlisi d'estudis científics publicada al juny de 2018 va revelar un vincle entre el consum de menjar escombraries i una major probabilitat de desenvolupar asma, sibilàncies i altres malalties al·lèrgiques com la febre del fenc (al·lèrgia al pol·len), l'èczema i la rinoconjuntivitis .Entre els diferents tipus de consum de menjar ràpid, la ingesta d'hamburgueses tres o més vegades a la setmana es asociaó de manera més clara amb l'asma greu i les sibilàncies, en comparació amb el consum una o dues vegades cada set dies. Aquest patró, segons els investigadors, es repeteix en tots aquests aliments amb abundants greixos, alts en carbohidrats refinats, sal, sucre, colesterol, additius com a conservants i colorants, i grans concentracions de greixos saturats.

