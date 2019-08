Torra: «M'agradaria fer del nostre país una sardana on cabéssim tots, però falten els presos i exiliats»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat des d'Amer (Selva) que li agradaria fer del país "una sardana on hi cabéssim tots", però que la situació política que viu Catalunya "fa que faltin els presos polítics i els exiliats" i ha deixat "desenes d'encausats al Suprem, el TSJC i els jutjats simplement perquè vam decidir determinar-nos".El president de la Generalitat ha ballat aquest divendres al poble natal de Puigdemont la sardana de l'alcalde. Una tradició que, precisament, aquest 2019 celebra el 70è aniversari de la seva recuperació. Torra, que abans del seu discurs ha estat rebut amb crits a favor de la independència, ha dedicat el ball a tots els encausats i, especialment, "a l'alcalde major de Catalunya que és Carles Puigdemont".Des de la plaça de la Vila, on els amerencs l'han rebut amb crits a favor de la independència, Torra ha subratllat que avui Amer era "la capital de la Selva i ja posats, del país". Del municipi, n'ha destacat que és "una terra de llibertat i un país de presidents", perquè cinc fills de la vila –el darrer, Carles Puigdemont- han presidit la Generalitat."Venir a Amer és tornar a sentir el desig de pau, de llibertat, de justícia i d'independència", ha afirmat Quim Torra. I fent un símil amb la sardana, el president de la Generalitat ha dit que, precisament, aquest és "un ball que ens agermana, un ball de pau".Torra s'ha declarat un sardanista convençut i ha dit que li agradaria que aquesta dansa, com ha passat amb els castells, "es modernitzi i es popularitzi". Per destacar-ne els valors, el president ha llegit el poema de Lluís Maria Xirinacs que hi fa referència i que descriu la sardana com una dansa "comunitària, oberta a tots els que hi vulguin entrar".I aquí, fent un paral·lelisme amb la situació de Catalunya, Quim Torra ha dit que li agradaria "fer del nostre país una sardana on hi cabéssim tots". "Però malauradament avui no hi som tots, falten els presos i els exiliats i tenim desenes i desenes de persones encausades, al Suprem, al TSJC i als jutjats simplement perquè vam decidir determinar-nos", ha dit. A tots ells, el president de la Generalitat els ha dedicat la sardana de l'alcalde d'aquest 2019. I en especial, "a l'alcalde major de Catalunya que és Carles Puigdemont".L'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, ha recordat que aquest 2019 es commemora el 70è aniversari d'ençà que, en plena postguerra, es va recuperar la sardana de l'alcalde. Vila ha recordat que, des d'aleshores, la peça que es toca és 'Festa Mil·lenària' i n'ha llegit alguns fragments de la lletra."És una lletra que ens parla de llavors d'amor, de pau i de treball", ha dit l'alcaldessa. "Això és el que tots voldríem, però avui ens trobem que el nostre país i el món no avancen cap aquí; perquè tenim murs que ens separen, persones que esperen en un vaixell poder arribar a la costa i, ja a casa nostra, exiliats i empresonats", ha afegit. "Entre ells, un fill de la nostra vila, Carles Puigdemont, i Jordi Sánchez, que fa dos anys era aquí ballant aquesta mateixa sardana", ha dit l'alcaldessa."Per això, avui la sardana té més sentit que mai", ha subratllat Maria Rosa Vila. "Perquè entre tots fem força, perquè en aquesta rotllana sense tancar hi cabem tots", ha conclòs.Abans de ballar la sardana de l'alcalde, el president de la Generalitat ha fet una visita institucional a l'Ajuntament. I aquí, Quim Torra també ha tingut un record per Carles Puigdemont i els presos independentistes a la dedicatòria que ha fet al llibre d'honor de l'Ajuntament. "A la vila d'Amer, terra de llibertat i país de presidents", comença l'escrit de Torra. "Amb ocasió de la sardana de l'alcalde, una festa entranyable com sempre són les sardanes i potser la imatge més feliç d'un poble que s'agermana per la música i la dansa", continua.I aquí, l'escrit fa referència explícita a la situació que viu l'expresident, els presos i els exiliats. "Però avui no hi som tots; i per això vull dedicar aquesta sardana al molt honorable president Puigdemont i a tots els presos polítics i exiliats", recorda Torra. "Ells seran lliures i el nostre poble també. Visca Amer i visca Catalunya lliure", acaba la dedicatòria del president de la Generalitat

