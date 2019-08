La fiscalia italiana obre una investigació per segrest de persones a l'Open Arms

La Fiscalia de la ciutat italiana d'Agrigent ha anunciat aquest divendres l'obertura d'una investigació per segrest de persones a bord de l'Open Arms, que es troba a tocar de les costes de Lampedusa a l'espera de poder arribar a terra.Segons les informacions recollides pel diari italià Il Corriere della Sera, la investigació ha estat oberta arran de dues demandes, una d'elles presentada per l'organització Proactiva Open Arms.Durant la jornada, l'ONG ha instat a la Fiscalia perquè actuï i faci complir la resolució judicial del tribunal italià que va tombar el decret que impedia el vaixell de rescat entrar en aigües italianes.Camps ha dit que la situació en el vaixell és "insostenible" i que l'equip de psicòlegs ha subratllat que és necessària una evacuació global, la qual cosa "va en la línia" de la resolució judicial dictada. Sobre això, en un vídeo penjat en el perfil de l'entitat, Camps ha advertit que desobeir una resolució judicial "és estar cometent un delicte, com la prevaricació".

