El Barça de De Jong i Griezmann arrenca la Lliga amb derrota (1-0)

El Barça debuta a la Lliga 2019-2020 amb derrota a San Mamés. Els blaugrana han caigut contra l'Athletic de Bilbao per culpa d'una extraordinari gol de tisora del veterà Aritz Aduriz a la recta final del partit. Els de Valverde, doncs, comencen la temporada perdent ja els primers tres punts.L'Athletic de Bilbao ha estat el conjunt més propositiu dels primers 45 minuts. El Barça no ha aconseguit plasmar sobre el terreny de joc la idea d'Ernesto Valverde i ha jugat a remolc dels locals. Les primeres ocasions de perill han arribat per mitjà dels peus d'Iñaki Williams, que ha posat a prova Ter Stegen en un parell d'ocasions. Com no podia ser d'una altra manera, el porter alemany ha respost amb garanties.Malgrat que l'Athletic ha estat clarament més afinat que el Barça, que no ha aconseguit trobar l'agilitat de De Jong per connectar amb condicions amb els davanters, les dues oportunitats més clares han caigut del bàndol català. Suárez, que ha estat substituït per lesió, ha enviat una pilota al pal i, pocs minuts després, ha fet el mateix Rafinha, amb un xut potent des de la frontal que ha desviat lleugerament Simón.El Barça ha tornat a saltar sobre la gespa amb una actitud diferent. L'entrada de Rakitic ha donat aire al mig del camp i els blaugrana han pogut fer un pas endavant. La pilota ha circulat amb major rapidesa i la presència del vigent campió a l'àrea rival s'ha anat intensificant. Malgrat això, la pressió ofensiva dels de Valverde ha estat estèril.El ritme del matx no ha estat especialment alt en cap moment. Els dos conjunts, encara en les respectives fases de construcció, han notat els símptomes habituals d'inici de temporada. Aquest partit insípid només podia acabar de dues maneres: o tal com havia començat o amb algun fet esporàdic que ho canviés tot. Aquest fet esporàdic ha arribat de la mà d'Aduriz i en forma de genialitat. El veterà davanter ha regalat els tres punts als seus amb un extraordinari remat de tisora.A mimar Leo Messi, que la temporada serà llarga.

