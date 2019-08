Els CDR exigeixen «explicacions» sobre el 17-A

Un centenar de persons s'ha concentrat aquest dissabte al migdia, quan es compleixen dos anys dels atemptats del 17-A, al voltant de la Sagrada Família, a Barcelona, en una manifestació convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR). Els CDR han tirat endavant la convocatòria per exigir "explicacions" sobre l'atemptat.Els manifestants s'han desplaçat en silenci fins a les portes de la Sagrada Família, vestits amb samarretes negres i lluint caretes blanques amb un interrogant. Davant del temple han mostrat cartells amb la inscripció "Exigim la veritat". Els CDR han demanat als manifestants no exhibir simbologia independentista durant la concentracióLes explicacions exigides pels CDR se centren en la falta d'aclariments per part de l'Estat de la relació entre l'eximam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i el Centre Nacional d'Intel·ligència.El PSOE, el PP i Ciutadans han vetat la celebració d'una comissió d'investigació sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils al Congrés dels Diputats i l'Ajuntament de Barcelona ha exigit que es dugui a terme.

