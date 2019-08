JxCat carrega contra Colau per estar «absent» davant la polèmica sobre la seguretat a Barcelona

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, ha criticat aquest divendres la resposta de l'alcaldessa, Ada Colau, davant la situació de la seguretat a la ciutat i el regidor de JxCat Ferran Mascarell ha afegit que la dirigent ha estat "absent" ."Les seves declaracions arriben molt tard, i ha generat una sensació de buit", ha dit Pujol en declaracions als mitjans a Gràcia, on també ha criticat que Colau hagi anat a la festa major del barri però no s'hagi pronunciat sobre la seguretat des de principis d'agost.Pujol ha assegurat que un alcalde ha de liderar la seva ciutat tot l'any, mentre que Mascarell ha defensat que un alcalde pot fer vacances "però no pot estar absent a la ciutat". Ha recordat que Colau no va acudir a un ple extraordinari sobre els atemptats d'agost de 2017.Mascarell ha criticat que existeix "la percepció i l'evidència que hi ha inseguretat" i ha remarcat que l'alcaldessa ha de dirigir la resposta de la ciutat perquè cada dia és decisiu en l'àmbit de la seguretat.Preguntat per la petició del PP que comparegui el conseller d'Interior, Miquel Buch, Pujol ha subratllat que és un "polític valent" que no tem donar la cara, però ha dit que els que demanen la compareixença són els que durant anys han impedit des del govern espanyol que es creessin més places de Mossos.A més, ha assenyalat que demanen obrir aquest debat coincidint amb el segon aniversari dels atemptats d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona). "Els que haurien de respondre sobre què va passar, ara intenten tapar les seves responsabilitats generant i obrint altres debats", ha etzibat.

