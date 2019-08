Colau contradiu Batlle i evita parlar de «crisi de seguretat»

El govern municipal de Barcelona manté discursos divergents sobre la percepció d'inseguretat a la ciutat. Aquest dimecres el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció Albert Batlle, prometia noves mesures per revertir la "crisi de seguretat" però aquest divendres l'alcaldessa, Ada Colau, evitava valorar les afirmacions del seu regidor.En canvi, Colau ha parlat de Barcelona com una "ciutat segura" amb "problemes específics". Pel que fa als vuit homicidis registrats a la ciutat en 41 dies, l'alcaldessa ha ressaltat que no són casos relacionats entre ells i ha demanat no "generalitzar" els fets.L'alcaldessa no ha estat l'única representant política a discrepar públicament de Batlle. El director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, també ha negat aquest divendres que Barcelona pateixi una crisi de seguretat i ha defensat l'existència de "problemes vinculats a la seguretat". Colau també ha respost les crítiques de Junts per Catalunya, que l'ha acusat d'estar "absent" mentre es produïen les darreres morts violentes i ha defensat que ha estat connectada en tot moment amb el seu equip de govern. "Suposo que JxCat no està qüestionant que, com qualsevol persona treballadora, pugui fer uns dies de vacances", ha dit.En relació al dispositiu policial sense precedents contra la venda ambulant a la ciutat, coordinat per l'Ajuntament, el Govern i l'Estat, Colau ha argumentat que l'abordatge municipal del "top manta" s'està duent a terme des d'un punt de vista social i d'espai públic, i no de seguretat.Amb tot, l'Ajuntament i el Govern han acordat un pla de vuit punts per aplicar noves polítiques de seguretat a la ciutat que inclou la venda ambulant com un focus d'inseguretat a Barcelona.

