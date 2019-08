El silenci torna a la Rambla per recordar les víctimes del 17-A

Una de les pancartes durant l'acte institucional de record a les víctimes Foto: Sara González

Esforços per fugir de les pugnes entre partits

Un homenatge discret, senzill i emotiu. Així ho han demanat les víctimes i els seus familiars. La Rambla ha acullit aquest dissabte l'acte institucional en record de l'atemptat que fa dos anys va sembrar el terror al cor de Barcelona i hores més tard a Cambrils. Un minut de silenci, el Cant dels Ocells i una ofrena floral a la Rambla, just en el punt on hi ha el memorial, ha estat la sòbria manera en què s'han recordat les 16 víctimes mortals i els afectats. No hi ha hagut discursos ni parlaments i les autoritats presents hi han tingut un paper secundari.El paper principal, de fet, s'ha reservat a les víctimes i familiars, que han copat les primeres files de l'acte, i a la societat civil, amb els polítics en posicions més retirades. Entre els presents, diverses samarretes amb la llegenda "tenim dret a la veritat", i una pancarta que recorda que "l'Islam condemna taxativament l'assassinat de persones innocents", anàloga a d'altres que ja es van veure a la Rambla el 2017, en les concentracions de repulsa dels atemptats.Després de l'acte, hi han fet declaracions els diputats Daniel Serrano, del PP, i Lorena Roldán, de Ciutadans. Serrano ha lamentat que, en les darreres setmanes, el president de la Generalitat, Quim Torra, i els seus consellers "hagin contribuït a alimentar una teoria de la conspiració paranoica" al voltant dels atemptats. Roldán ha demanat "unitat" per acabar amb el terrorisme i la barbàrie.L'acte l'ha promogut per l'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT) en un moment en què encara s'està a l'espera de la data del judici i hi ha interrogants sense respondre. L'associació de víctimes ha deixat clar en tot moment que en cap cas volien que l'homenatge sigui un motiu més de disputa entre partits, motiu pel qual ha reclamat un acte breu i on els afectats siguin els únics protagonistes.A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. També consellers del Govern. No hi han asisstit, en canvi, el rei -que va ser xiulat a la primera gran manifestació per exhibir rebuig a l'atemptat- i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.En els darrers dos mesos, ha revifat la polèmica sobre els vincles que tenia l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, amb el CNI arran de diferents informacions publicades en diversos mitjans; així com la negativa de PSOE, PP i Cs a crear una comissió d'investigació al Congrés ha estat motiu de crítica per part dels partits independentistes. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest divendres als partits que evitin "declaracions partidistes i polèmiques".A més del minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Barcelona i UAVAT, hi ha altres actes a la capital catalana. A les 11.30 hores s'ha celebrat un acte al costat de plaça de Catalunya l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) al qual hi han assistit dirigents de Ciutadans i del PP.José Vargas, president d'ACVOT, ha assegurat que el ministre de l'interior, Fernando Grande-Marlaska, té "molt poca vergonya i dignitat per no venir" a l'acte que han convocat al costat de la plaça Catalunya. "L'ajuntament i la Generalitat no s'hi volen sumar", ha lamentat Vargas, que també ha dit que, per "manipulació", hi ha víctimes del 17-A i familiars que no volen tenir contacte amb la seva associació. "Algun dia ho explicarem", ha dit.Ala zona de la Sagrada Família els CDR han convocat a les 12 una "acció no violenta silenciosa" en suport de les víctimes i per exigir tota la veritat sobre l'atemptat, segons han expressat a través de les xarxes socials.

