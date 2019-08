Coutinho marxa cedit al Bayern

Philippe Coutinho no jugarà aquesta temporada al Futbol Club Barcelona. Segons havia avançat RAC1 i ha confirmat poc després Guillermo Amor, director de Relacions Institucionals del Barça, el brasiler jugarà cedit al Bayern de Munic. En declaracions a Movistar Plus, televisió que emet el debut dels blaugranes a Bilbao, ha dit: "Hi ha un principi d'acord, sí".La ràdio del Grup Godó ha explicat que l'acord de cessió amb el conjunt alemany és, precisament, el motiu pel qual Coutinho ha caigut de la convocatòria de Valverde pel primer partit de Lliga, aquest vespre davant l'Athletic. El brasiler viatjarà demà a la tarda mateix a Munic per segellar l'operació.Per altra banda, Amor no s'ha volgut mullar sobre la situació del fitxatge de Neymar: "És millor no parlar-ne ara, el que hagi de ser, serà".

