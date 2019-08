Denunciat un camioner ebri que transportava matèries perilloses a les Borges del Camp

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el dijous el conductor d'un camió al qual van parar en estat ebri mentre transportava matèries perilloses per l'N-420 a l'altura de les Borges del Camp (Tarragona), ha informat el cos policial aquest divendres en un comunicat.El vehicle, amb matrícula de Lituània i de gran tonatge, transportava 24.000 quilograms d'àcid clorhídric i els agents el van parar sobre les 20 hores del divendres quan es dirigia Flix (Tarragona).El van denunciar per conduir sota efectes de l'alcohol amb una sanció de 1.000 euros i per circular amb un vehicle d'aquestes característiques per itinerari prohibit --amb multa de 500 euros--, mentre que els Bombers van traslladar el camió fins a un estacionament especialitzat a Flix, on segueix immobilitzat.

