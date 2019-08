Open Arms: «La situació a bord és insostenible»

🔴 Solicitada evacuación urgente e inmediata de todas las personas a bordo. Las condiciones psicofísicas de adultos y menores son críticas y su seguridad es muy preocupante, según informe @emergency_ong

Necesitan ser desembarcadas con máxima urgencia por emergencia humanitaria. pic.twitter.com/SeRpiMlZtb — Open Arms (@openarms_fund) August 16, 2019

Riapertura di porti e mangiatoie?

Non nel mio nome!

L’unica “disumanità” è quella di chi, balbettando e arretrando, favorisce il business schifoso dell’immigrazione clandestina.

🔴 LIVE 👉🏻 https://t.co/wNozCrtBFQ pic.twitter.com/boJkMF66pa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2019

🔴#ULTIMAHORA

Realizada esta pasada noche evacuación urgente de 3 personas y un acompañante, por complicaciones médicas que requieren atención especializada. Todas las personas a bordo necesitan ser desembarcadas con urgencia. Por humanidad. #PuertoSeguroYA pic.twitter.com/SjZquoAEzT — Open Arms (@openarms_fund) August 16, 2019

L'Open Arms, dirigint-se a Lampedusa. Foto: Open Arms

L'Open Arms considera indefugible que es desembarquin urgentment els migrants que du a bord, i ha fet una nova crida a l'opinió pública per pressionar el govern italià. «La situació a bord és insostenible», assenyala l'ONG del mateix nom, que parla d'"amenaces de suicidi i conats de violència" protagonitzats pels nàufrags, que es troben "al límit".L'entitat ha divulgat també un informe de l'ONG italiana Emergency favorable a l'evacuació, en què es constata que la situació a bord és "crítica", i es demana una "intervenció urgent de les autoritats competents"."Som testimonis del deteriorament de la salut física i mental de les persones a bord i, davant la situació extrema, sol·licitem urgentment un desembarcament humanitari al port de Lampedusa". Així s'ha expressat aquest divendres Òscar Camps, el president de l'ONG Open Arms, alertant sobre la situació a bord del seu vaixell homònim , que transporta 134 migrants rescatats en aigües del Mediterrani central.El vaixell espera encara autorització per entrar en un port italià, i porta ja 15 dies sense poder atracar , tot i l'acord de sis països europeus per acollir els nàufrags, i tot i la resolució d'un tribunal italià que l'autoritza a entrar en aigües del país. Una sentència que el ministre de l'Interior, Matteo Salvini, va amenaçar de no complir immediatament després.L'ultradretà ha insistit aquest divendres al migdia -a través de Twitter, com és habitual en ell- que no permetrà a l'Open Arms atracar en cap port italià. "Reobertura de ports? No en el meu nom", ha advertit. Per a Salvini, l'única "inhumanitat" és la d'aquells que "afavoreixen el negoci repugnant de la immigració il·legal".Prèviament, tres persones i un acompanyant del vaixell Open Arms havien estat evacuades, dijous a la nit per "complicacions mèdiques que requereixen atenció especialitzada", segona ha explicat l'organització. En una piulada a Twitter l'entitat insistia que "totes les persones necessiten ser desembarcades amb urgència per humanitat".Amb les dues d'aquest divendres, ja hi ha hagut sis evacuacions urgents a llarg d'aquestes dues setmanes. "A què esperen, que l'emergència mèdica sigui insostenible?", havia lamentat l'ONG. Des d'aquest dijous a la matinada l'Open Arms es troba fondejat a mig kilòmetre de l'illa de Lampedusa esperant que se li assigni un port per desembarcar els 134 migrants, alguns dels quals porten dues setmanes a bord.Un tribunal italià va aixecar aquest dimecres la prohibició d'entrar en aigües territorials italianes emparant-se en el dret internacional marítim, per tal de "permetre socórrer les persones a bord". El tribunal administratiu regional de Lazio argumentava que en aquest cas es produïa una "situació de gravetat i urgència" i que hi havia risc d'un naufragi en cas que l'embarcació seguís al mar. D'aquesta manera, quedava en suspens la prohibició imposada pel govern de Matteo Salvini."El decret de Salvini ha deixat de tenir efecte malgrat les amenaces d'un de nou", celebrava l'ONG aquest dimecres, encara sense permís per entrar a port. No obstant, suposava el primer pas per acabar amb el que qualificaven de "malson", després d'una jornada, la de dimecres, en la qual les onades van arribar als tres metres d'altura. A conseqüència d'aquesta situació límit, el tribunal de Lazio donava la raó a Open Arms, que havia presentat un recurs contra la prohibició d'entrar en les aigües del país aprovada pel govern italià."Estem sols contra tothom. Contra les ONG, els tribunals i els ministres espantats", ha dit Salvini aquest dijous a través de Twitter després que la ministra de Defensa d'Itàlia, Elisabetta Trenta, del Moviment 5 Estrelles, rebutgés l'ordre donada pel ministre d'Interior italià.Al seu torn, el president italià, Giuseppe Conte, ha acusat Salvini de "deslleialtat" en una carta oberta publicada al seu compte oficial de Facebook, on també ha assegurat que el seu objectiu sempre ha estat defensar els menors que viatgen a bord de l'Open Arms. Però Salvini li ha respost amb una altra carta a la mateixa xarxa social en la qual desmenteix haver estat deslleial i subratlla que "sempre" defensarà "tots els càrrecs institucionals".D'altra banda, el govern espanyol ha accedit aquest dijous a un "repartiment equilibrat" dels migrants de l'Open Arms i ha confirmat que està treballant amb la Comissió Europea i altres països de la Unió Europea per trobar una solució "comuna, europea, ordenada i solidària".

