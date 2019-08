El còmic Ricky Gervais carrega contra la tauromàquia: «Està fotudament malament»

Animal cruelty is wrong.

“But, it's tradition", doesn't make it right, "It's part of my religion" doesn't make it right, "It's my culture”, doesn't make it right, and "people are more important" doesn't make it right either. You know why? Because it's just fucking wrong. pic.twitter.com/EEKk8nfvJt — Ricky Gervais (@rickygervais) August 15, 2019

El comediant i actor Ricky Gervais, conegut pels seus monòlegs, diverses sèries i ser presentador de gales de premis, ha carregat amb duresa contra la tauromàquia a través del seu compte de Twitter. En una piulada, molt aplaudida per diverses associacions animalistes, Gervais afirma que amb contundència que la crueltat animal està malament.El còmic també carrega contra aquells que consideren que la pràctica de la crueltat animal "forma part de la seva cultura, de la seva tradició o de la seva religió", fent clares referències a la tauromàquia, per exemple, a l'estat espanyol. Gervais és contundent, preguntant-se de manera retòrica per què tots aquests arguments són erronis.

