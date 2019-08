Cambrils recorda els atemptats dos anys després sense cap acte oficial

Des de l'Ajuntament de Cambrils agraïm les mostres de suport que continuem rebent dos anys després de l'atemptat. Coincidint amb el segon aniversari, sentim la necessitat de reiterar públicament els missatges de solidaritat que encara seguim rebent i fer-los extensius a totes les víctimes.



Valorem molt positivament la capacitat de Cambrils per recuperar la normalitat, que és la millor manera de combatre aquells que volen que visquem amb por. La ciutat ha pogut superar els fets ocorreguts la matinada del 18 d'agost del 2017 però sempre mantindrà viu el record a les víctimes.



Hem de mirar el futur i, per això, continuem treballant no només des de l'àmbit policial sinó també creant nous espais de convivència, inclusió i cohesió amb diversos projectes de dinamització comunitària, plans d'inclusió i programes educatius a les escoles.



Creiem i treballem per uns valors, actituds i comportaments que reflecteixin el respecte a la vida, a l'ésser humà i a la seva dignitat i que posin en primer pla els drets humans, el rebuig a la violència en totes les seves formes i l'adhesió als principis de llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones.



Des de l'Ajuntament reiterem el compromís del consistori de seguir treballant com a societat perquè no es repeteixin episodis d'aquest tipus.

Cambrils viurà aquest diumenge el segon aniversari de l'atemptat que va tenir lloc al Passeig Marítim, en el qual va acabar amb una víctima mortal, set persones ferides i cinc terroristes abatuts. Des de l'Ajuntament no es contempla fer cap acte, ja que l'any passat ja varen anunciar que no es faria una commemoració cada 18-A. Ara bé, qui sí que es desplaçarà fins a Cambrils serà el president de la Generalitat, Quim Torra.L'Ajuntament de Cambrils assegura que la ciutat ha tornat a la normalitat sense oblidar les víctimes de la tragèdia, les quals són homenatjades amb un memorial al passeig marítim. El consistori, en un comunicat, reitera el seu compromís per conservar la memòria i seguir treballant perquè no es torni a repetir un episodi com aquest.Per altra banda, Cambrils va publicar en un web els 115 documents recuperats de l'espai de dol que, d'una manera espontània, la ciutadania va crear durant els dies posteriors al doble atemptat terrorista de Barcelona i Cambrils.Aquest espai també recull els missatges dels llibres de condol que es van obrir a la sala de plens de l'Ajuntament i al web municipal després de l'atemptat, fotografies de les diferents autoritats públiques que van visitar el municipi per manifestar el seu suport i condol, així com de la resposta ciutadana al carrer, de solidaritat cap a les víctimes i les seves famílies i de rebuig a la violència.El consistori també recorda que està personat com a acusació particular en la causa dels atemptats, en la condició de perjudicat. Així, l'Ajuntament podrà exercir les accions penals i civils que li corresponen contra els detinguts pels atacs terroristes, exigir responsabilitats, donar suport a les víctimes i als familiars i conservar la memòria dels fets de la manera més fidedigna possible.L'Ajuntament també ha fet arribar un manifest als mitjans de comunicació en relació al segon aniversari de l'atemptat al municipi del Baix Camp:

