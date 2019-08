VÍDEOS Les 5 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana

La tercera setmana d'agost de 2019 és l'època d'estiu amb les millors estrenes de cinema, sense cap mena de dubte. Amb l'arribada de la novena pel·lícula de Quentin Tarantino i diverses produccions d'autor de renom, les sales de projecció s'omplen d'un bon cartell per a gaudir les vacances estabornits en les butaques amb l'aire condicionat. El retorn a la gran pantalla d'una mítica com Los goonies també és un bon reclam. Us fem un recull de les millors estrenes.

