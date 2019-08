Ciutadans defensa l'argumentari antiindependentista del govern de Sánchez

Ciutadans ha criticat que el president del Govern, Quim Torra, estigui pensant si pren mesures contra l'argumentari antiindependentista d'España Global . El diputat Nacho Martín Blanco creu que el document, que recull l'argumentari antiindependentista del govern de l'Estat, recull "elements de veracitat incontestables" i ha afirmat que "Torra pot dir el que vulgui".Martín Blanco també veu certa "contradicció" en l'informe d'España Global, ja que el president del govern espanyol en funcions "diu que Ciutadans és un partit que crispa quan va a Altsasu i després reconeix que són els assetjats que pateixen l'autoritarisme del nacionalisme". "És bo que ho reconegui", ha resolt el diputat, que diu que el document inclou "afirmacions que recullen una realitat".Sobre Catalunya Suma, la marca que el PP ha registrat emmirallant-se en la fórmula Navarra Suma -que ha aplegat UPN, PP i Cs amb èxit a les urnes-, Martín Blanco ha rebutjat que es pugui traslladar com a una candidatura al Parlament. En aquesta línia, ha considerat que el context a Navarra feia que fos preferible la idea de sumar-se a un acord programàtic, però ha dubtat que la formació taronja pugui treure rèdit de presentar-se als comicis sota aquest paraigües a Catalunya.El diputat també s'ha referit a la crisi humanitària de l'Open Arms i ha reclamat al president del govern en funcions, Pedro Sánchez, que redreci la seva política "erràtica" en migració i opti per treballar conjuntament amb tots els estats europeus. Amb tot, ha considerat que és "oportú" que Espanya sigui un dels sis estats per acollir els migrants de l'Open Arms, ja que seria "inadmissible deixar de la mà de Déu aquestes persones". També ha retret Sánchez que comencés acollint l'Aquàrius "com si fos l'únic governant humanitari del món" en un gest que ha qualificat de "demagògic", a més d'inútil.En un altre ordre de qüestions, Ciutadans ha criticat la inseguretat, que "s'ha disparat" a Barcelona els darrers mesos. Ha lamentat que per al govern municipal, amb Ada Colau al capdavant, la seguretat no ha estat una prioritat, ja que s'ha "menyspreat".Ciutadans, que dimecres va demanar la compareixença del síndic de greuges, Rafael Ribó, en un ple extraordinari al Parlament perquè informi de suposats obsequis per part de la trama del 3%, ha detallat que també sol·licita la compareixença de la delegada del Govern als Països Nòrdics, Francesca Guardiola, pels mateixos motius. En aquest cas, però, la petició la fan a la comissió d'afers institucionals.Martín Blanco ha carregat contra Ribó per "blanquejar el que fan els partits nacionalistes en qualsevol ocasió que pot" i l'ha criticat per "convertir el Síndic de Greuges en un xiringuito més". A més, ha acusat els partits independentistes d'abordar "pràcticament d'una manera mafiosa" les institucions, i creure que els pertanyen.Un dia abans del segon aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Cs ha desitjat que els actes de commemoració quedin "salvaguardats" de partidisme i que sigui "un autèntic reconeixement per a les víctimes" i que les formacions no intentin "capitalitzar l'atemptat". A més, ha demanat que "no facin el ridícul", com considera que ha fet Torra "donant veracitat" a les informacions de Público sobre la vinculació de l'imam de Ripoll i el CNI.

