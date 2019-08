La Guàrdia Urbana de Barcelona intensificarà les multes a les empreses de patinets compartits

La regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha avisat que la Guàrdia Urbana de Barcelona intensificarà les sancions contra les dues empreses de patinets elèctrics compartits que operen a la ciutat quan l'Ajuntament encara no ha definit l'ordenança reguladora d'aquest tipus d'activitat.Alarcón ha assegurat que les dues companyies estan "operant de forma incorrecta a l'espai públic i incomplint el pacte fet amb la resta d'empreses". Segons Alarcón, entre 20 i 25 empreses de patinets compartits estan interessades a operar a Barcelona però s'ha pactat amb elles que no ho puguin fer fins que s'aprovi una regulació.L'Ajuntament calcula que a la primavera ja tindrà definida la quantitat de vehicles i llicències que podrà haver-hi a la ciutat i medita convocar un concurs públic per decidir quins operadors podran prestar el servei.Entre el gener i el juliol, la Guàrdia Urbana ha interposat més de 1.500 multes per aparcament indegut de patinets elèctrics compartits a la via pública. Totes les multes referents a l'estacionament dels vehicles són responsabilitat de l'empresa.

